Ionuţ Lupescu face marele anunţ: Ar putea candida la şefia FRF

Ionut Lupescu a recunoscut in premiera ca se gandeste sa candideze la alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal. Daca pana acum era de neclintit, fostul fotbalist din Generatia de Aur, in prezent seful departamentului tehnic de la UEFA, spune ca acum ia in calcul aceasta varianta.

"Ma suna foarte multa lume. E frumos ca sunt apreciat, imi pare bine ca sunt alaturi de mine. Am lucrat aproape sase ani la FRF si poate si de asta ma apreciaza. Astept sa vad daca aceasta apreciere vine si pe hartie, daca intr-adevar chiar ma vor", a spus Ionut Lupescu pentru Telekom Sport.

Alegerile vor avea loc in primavara anului urmator, cel mai probabil in luna mai. Pana in acest moment si-au anuntat candidatura Razvan Burleanu, Marcel Puscas si Victoras Iacob. Razvan Burleanu este insa marele favorit sa castige al doilea mandat in fruntea FRF.