Ionuț Moșteanu, AVIZ NEGATIV la Dezvoltare, după ce a CERUT REGULI DURE pentru PNDL 3

Ministrul desemnat pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că este nevoie de un fond suplimentar fondurilor europene, unul naţional, care să poată finanţa lucrurile necesare fiecărui român. El a precizat că spitalele trebuie făcute din fonduri europene şi nu este nevoie de fonduri naţionale pentru acest lucru. Moşteanu a primit aviz negativ în comisiile parlamentare.

Moşteanu a declarat, marţi, în audierea comisiilor parlamentare, că USR a cerut un set de reguli mai clare şi mai stricte pentru programul “Anghel Saligny”.

"E important să avem un fond suplimentar fondurilor europene, un fond naţional care să poată finanţa lucruri necesare de care fiecare român are nevoie în perioada următoare. Ce am cerut noi, am cerut un set de reguli mult mai clare şi mai stricte. Credem că acest lucru trebuie făcut, am avut amendamente, le-am depus, o să le mai depunem şi o să avem discuţii în continuare pentru a vedea transparenţă şi eficienţă în cheltuirea acestor bani”, a afirmat Moşteanu. El a menţionat că pentru construirea spitalelor sunt fonduri europene de cinci miliarde şi nu este nevoie de fonduri naţionale pentru acest lucru.

"Pentru spitalele regionale avem în PNRR 2,4 miliarde. Mai avem în viitorul fond de coeziune, în Programul Operaţional de Sănătate încă trei miliarde pentru spitale şi sunt bani. Cinci miliarde sunt foarte mulţi bani pentru a construi spitale. Spitalele trebuie construite în funcţie de strategia naţională din sănătate. Ne întoarcem la acel recensământ care ne va spune cum va arăta demografia României. Bani sunt, trebuie făcute, sunt fonduri europene pentru asta, nu e nevoie de fonduri naţionale în momentul ăsta, mai degrabă cred că fondurile naţionale trebuie să se ducă spre rural, acolo unde nu au românii asistenţa sanitară de care au nevoie şi noi trebuie să îi ajutăm”, a explicat Moşteanu.

Moşteanu a primit aviz negativ. El a avut 10 voturi pentru, 16 împotriva şi 14 parlamentari s-au abţinut.