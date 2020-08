Ionuţ Negoiţă, după ce a vândut pachetul majoritar: 'A ţine un club ca Dinamo e cel mai greu din România, că are foarte mulţi dușmani'

Ionuţ Negoiţă, care a cedat joi pachetul majoritar al clubului Dinamo companiei Benel International SA, a declarat că pentru el este o uşurare, menţionând că gruparea bucureşteană are foarte mulţi duşmani, anunță news.ro.

“E o uşurare. A ţine un club de fotbal nu e o treabă uşoară. A ţine un club ca Dinamo... părerea mea e că e cel mai greu din România, că are foarte mulţi duşmani. A fost o provocare, am făcut cu sufletul ce am putut eu pentru Dinamo. Că n-am reuşit foarte multe la nivel de performanţă... asta este. Sper acum ca cine vine să investească în performanţă.

Citește și: Orban: ‘Diferența pe care noi o propunem este colosală. Suntem oameni serioși, oameni care trăiesc cu picioarele pe pământ’

Rămân fără discuţie suporter la lui Dinamo. Ajut cu ce pot, dar să mai investesc în fotbal, exclus. Notoritate aveam mai puţină, dar mai calitativă înainte. Nu sunt neapărat adeptul cantităţii. A fost o experienţă, mi-am dat seama că nu sunt din lumea asta. Îi las pe alţii care se potrivesc mai bine. Mi-aş dori din tot sufletul ca Dinamo să facă performanţa pe care eu mi-am dorit-o şi n-am putut să o realizez. Mi s-au părut oameni serioşi. Acum, ştiţi cum e. Cred că au bani. Vedem cât sunt dispuşi să investească”, a spus Ionuţ Negoiţă la Digi Sport.

FC Dinamo a anunţat, joi, că are un nou acţionar majoritar, şi anume compania Benel International SA, reprezentată de Pablo Cortacero.