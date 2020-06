Ionuţ Negoiţă: Nici astăzi nu au intrat banii de la spanioli. Le-am spus suporterilor să fie pregătiţi

Ionuţ Negoiţă a declarat, miercuri, la Digi Sport, că investitorii spanioli încă nu au virat bani reprezentând garanţia solicitată, anunță news.ro.

"Nici astăzi nu au intrat banii, din păcate. Nu ştiu cât durează. Am făcut tot ce era de făcut, inclusiv acel contract de garanţie. Trebuie semnat până pe 5 iunie. Ni s-a spus că a durat mai mult decât se aşteptau. Au trecut luni, marţi, miercuri şi banii nu au venit. Am avut ieri o întâlnire cu suporterii, le-am spus despre ce e vorba, să fie pregătiţi. Ei ştiau de aceste discuţii, de negocieri, şi le-am spus că, în cazul în care aceşti oameni nu realizează ce au promis, trebuie să îşi asume preluarea lui Dinamo. Cam aici suntem în acest moment. Tot au fost mesaje, că o să vină, că mailul, că banca, tot felul de discuţii. Nu ştiu cât de reale sunt, rămâne de văzut. Din verificările noastre, sunt persoane credibile cele cu care suntem în discuţii. Totdeauna am sperat şi continui să sper. Eu le-am spus suporterilor în mai multe rânduri că vreau să le dau clubul, să le dau toate acţiunile. În schimb, ei ezită, vor să ia pe bucăţi, să mai crească cu programul socios. Aşteptăm, ce să zic. Încă mai sperăm la o minune. Dacă nu, suporterii să rezolve, să găsească soluţia. Sper să se hotărască şi să ia tot pachetul de la mine. Eu le-am spus să le dau tot pachetul, asumaţi-vă, nu vă mai feriţi. Altă soluţie nu există", a spus Ionuţ Negoiţă, potrivit digisport.ro.

Potrivit gsp.ro, Ionuţ Negoiţă negociază vânzarea clubului către Pablo Manuel Fernandez Cortacero, un spaniol cu afaceri în domeniul imobiliarelor. Acesta din urmă s-a angajat să împrumute clubul Dinamo cu 500.000 de euro, înainte ca el să capete acţiunile, cu posibilitatea de a-şi recupera banii din drepturile TV aferente sezonului următor.