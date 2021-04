Iordănescu: Domnul Becali a început să ne arbitreze de la televizor. Propun ca toţi să nu mai comentăm arbitrajul în play-off

Antrenorul CFR Cluj, Edward Iordănescu, a declarat că echipa sa a avut un penalti neacordat de centralul Ovidiu Haţegan în meciul cu CSU Craiova şi a pus această situaţie pe faptul că Gigi Becali comentează arbitrajele şi se pune, astfel, o presiune pe arbitri. Iordănescu propune ca toţi cei implicaţi în play-off să nu mai comenteze arbitrajele.

"Dacă e un lucru care m-a supărat în seara asta, în ciuda faptului că niciodată nu aş putea să contest valoarea brigăzii din seara aceasta, o brigadă europeană, cu central extrem de valoros, e că au fost neinspiraţi. Am văzut reluările, e penalti clar. Camora rămâne fără şort pe el. La ofsaid m-am uitat de 20 de ori să văd dacă a fost, dar penaltiul este clar. Dar nu mă deranjează nici asta, că nu am primit un penalti. Dacă mă deranjează ceva, este că a început domnul Gigi Becali să ne arbitreze de la televizor. Am înţeles că se pricepe la partea tehnico-tactică, dar hai să lăsăm arbitrajul în pace, pentru că îl influenţează. Am avut două penaltiuri cu Dinamo şi am ieşit hoţi după jocul trecut. Am ieşit hoţi cu buzunarele goale. Acum, din nou, un penalti clar, de necontestat. Nu ştiu dacă influenţează, dar se creează o imagine falsă, neadevărată. Propun ceva, ca odată cu începerea play-off-ului, toţi să ne oprim de la a comenta arbitrajul. Hai să facem toţi treaba asta! În sprijinul arbitrajului românesc, în sprijinul fair-play-ului să încercăm să nu mai comentăm. Dar nimeni. Eu spun că toate echipele implicate în play-off putem să încercăm să ne abţinem să mai comentăm şi să nu mai punem presiune. Altfel, riscăm să-i inflenţăm pream mult şi riscăm să creăm imagini neadevărate. Ţi-e teamă să dai pentru că după aceea se strigă", a declarat Iordănescu, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Despre meci, tehnicianul a precizat că, după cum a arătat jocul, rezultatul de egalitate este echitabil.

"A fost un 0-0 viu, două echipe cu situaţii diferite. Craiova a avut la dispoziţie tot ce a avut mai bun, a avut tot lotul, noi am venit cu foarte multe absenţe, pe lângă suspendaţii Costache şi Deac. L-am pierdut şi pe Vinicius pe ultima sută de metri, azi dimineaţă l-am pierdut şi pe Itu, pe lângă ceilalţi cu probleme. Asta este, covidul a făcut selecţia pentru mine în multe momente. Sperăm să recuperăm cât mai repede jucătorii pentru a-i avea la dispoziţie. Salut efortul echipei, ne-am organziat, am muncit, am ştiut că ne aşteaptă un joc foarte greu împotriva unui adversar cu calitate şi într-o formă sportivă bună. Ne-am împărţit momentele, noi le-am avut pe ale noastre, ei pe ale lor, cum ne-am împărţit şi situaţiile. Una peste alta, este un rezultat echitabil. Dacă eram un pic mai atenţi în faţa porţii, probabil că puteam să plecăm şi cu cele trei puncte", a spus el.

Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică seară, în deplasare, scor 0-0, cu echipa Universitatea Craiova, în etapa a XXX-a, ultima a sezonului regulat al Ligii I. Clujenii încheie sezonul regulat pe locul doi în clasament, iar oltenii termină pe poziţia a treia.

Clasament: 1. FCSB - 65 de puncte, 2. CFR Cluj - 64, 3. Universitatea Craiova - 58, 4. Sepsi Sfântu Gheorghe - 45, 5. Academica Clinceni - 44, 6. FC Botoşani - 42, 7. FC Argeş - 40, 8. Chindia Târgovişte - 39, 9. - Astra Giurgiu - 38, 10. UTA - 37, 11. FC Voluntari - 32, 12. FC Viitorul - 31, 13. Gaz Metan Mediaş - 30, 14. Dinamo - 27, 15. FC Hermannstadt - 26, 16. Poli Iaşi - 22.

Clasamentul valabil pentru play-off (după înjumătăţirea punctelor) este următorul: 1. FCSB - 33 de puncte, 2. CFR Cluj - 32, 3. Universitatea Craiova - 29, 4. Sepsi - 23, 5. Academica Clinceni - 22 de puncte şi 6. FC Botoşani - 21. FCSB şi Sepsi au beneficiat de rotunjirea superioară a punctelor.