Edi Iordănescu: Sper că am început să căştigăm o echipă. Suporterii trebuie să rămână cu speranţa / Selecţionerul spune că va avea o discuţie cu conducerea FRF

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, luni seară, că speră că România a câştigat o echipă, apreciind că la echipa naţională este nevoie de continuitate. Iordănescu a mai spus că suporterii trebuie să rămână cu speranţa după meciul cu Bosnia, subliniind că va avea o discuţie în zilele următoare cu conducerea FRF.

"A fost o seară bună pentru noi, cu puţină şansă puteam aduce 6 puncte, nu doar patru, din ultimele două meciuri. Din dubla cu Bosnia am luat trei puncte, dar meritam cel puţin un punct acolo. Noi am pierdut totul în iunie şi în faţa unei singure echipe. Bosnia a venit cu o echipă modificată, dar cu jucători buni. Salut atitudinea băieţilor, implicarea lor, apreciez caracterul arătat. Au arătat potenţial. Mă gândesc la Stanciu, Băluţă, Cordea... Ne lipsesc Ianis Hagi, Mihăilă, Chiricheş...Trebuie continuitate, omogenitate, În iunie lucrurile au stat diferit, am rotit mult, am riscat mult. Mi-aş dori să se contureze un nucleu de 30-35 de jucători, să fie continuitate. Să se intre greu în echipă şi toată lumea să-şi dea silinţa. Nu este o seară foarte dificilă, este o tristeţe pentru ce s-a întâmplat în iunie. Sper că am început să căştigăm o echipă, am văzut un joc fluid, o echipă care a avut omogenitate şi continuitate. Suporterii trebuie să rămână cu speranţa. Există un licăr de speranţă. E corect să avem o discuţie cu conducerea federaţiei, sunt oameni deschşi dialogului, de mâine vedem ce se întâmplă", a declarat Iordănescu la Prima TV preluat de news.ro

Reprezentativa României a învins, luni seară, pe Stadionul Giuleşti, cu scorul de 4-1, selecţionata Bosniei, în ultima etapă a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Naţiunilor. Tricolorii încheie grupa pe ultimul loc, astfel că au retrogradat în Divizia C. Bosniacii, care au terminat pe prima poziţie, au promovat în Divizia A.