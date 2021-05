ÎPS Teodosie dă de PĂMÂNT cu VedemJust: 'Să-l dea pe Dumnezeu în judecată. Cei care s-au iritat, nu știu Sfânta Scriptură'

ÎPS Teodosie, arhiepiescopul Tomisului, asociției VedemJust care l-a reclamat la CNCD după ce a citat din Sfânta Scriptură privind implicarea pe care o poate avea femeia în viața bisericească.

”Cei care s-au scandalizat nu cunosc textul Sfintei Scripturi, eu doar am dat un răspuns la o întrebare, nu am spus din mintea mea, ci am citat precis, pentru că sunt specialist în Sfânta Scriptură și asta și predau la studenți. Dacă Sfânta Scriptură aduce discriminări, cei care au această părere, trebuie să-l dea pe Dumnezeu în judecată.

Ca să lărgesc răspunsul, femeia văzând fructul că este frumos la vedere, a luat și a gustat. Și apoi i-a dat și bărbatului său, iar Sf Apostol Pavel lămurește. Nu Adam a fost amăgit, ci femeia, ea s-a făcut călcătoare de poruncă. Eu nu am spus nimic în plus, doar am citat. Cei care au dat în judecată o să afle și ei cu ocazia asta ce conține Sfânta Scriptură, care conține cuvintele lui Dumnezeu. Eu prețuiesc femeile, ele suportă mai multe greutăți”, a spus ÎPS Teodosie, duminică, la Antena 3.