IQOS se alătură Jazz in the Park și susține o nouă ediție `smoke-free` a festivalului în aer liber din România

Cea de-a zecea ediție a festivalului Jazz in the Park, unul dintre cele mai importante festivaluri europene de jazz contemporan, va avea loc în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, între 1 și 4 septembrie 2022. Ediția aniversară vine cu un line-up de excepție, precum și cu o multitudine de activități complementare concertelor, menite să le îmbogățească celor prezenți experiența din cadrul festivalului. În plus, anul acesta, IQOS se alătură evenimentului și susține o nouă ediție „smoke-free” a festivalului.

IQOS își propune să aducă mai aproape de publicul larg și de comunitatea sa mesajul construirii unui viitor fără fum. Acesta definește misiunea brandului și viziunea care stă la baza dezvoltării produselor IQOS. Prin susținerea unui festival „smoke-free” din România, în cadrul celui mai vechi muzeu în aer liber, IQOS îi invită pe participanții la Jazz in the Park să se bucure de o experiență relaxantă în comunitate, care respectă, totodată, libertatea și confortul celorlalți.

Scopul inițiativei „smoke-free” este acela de a respecta spațiul muzeal și de a le oferi tuturor participanților la festival o experiență cât mai plăcută de-a lungul celor patru zile. Astfel, pe întreaga durată a evenimentului, în spațiile comune ale acestuia, utilizatorii de produse pe bază de nicotină vor putea folosi doar dispozitive care încălzesc tutunul, care nu produc fum și scrum, iar utilizatorii de produse convenționale se vor putea bucura, de asemenea, de experiența festivalului, în spațiile dedicate, amenajate în câteva zone ale parcului.

Parteneriatul dintre IQOS și Jazz in the Park aduce la un loc pasiunea comună pentru muzica de calitate, pentru susținerea unei comunități creative în creștere în România și pentru facilitarea unor experiențe autentice. Alăturarea lor creează o punte între două comunități deschise, în care individualitatea este apreciată, diferențele dintre oameni sunt respectate și se armonizează, iar un stil muzical aparte precum jazzul, care valorifică improvizația și libertatea artistică, devine o oportunitate de a descoperi lucruri noi. „Armonia e compusă din diferențe. Cu IQOS.” este mesajul pe care brandul dorește să îl transmită în cadrul festivalului și care vine în sprijinul acestei viziuni.

„Prezența IQOS la Jazz in the Park ne onorează și ne entuziasmează, în același timp. Știm că publicul pasionat de jazz este unul aparte: nonconformist, deschis la nou, care alege diferit și iubește comunitatea din care face parte. Credem că acestea sunt valori care se regăsesc și în comunitatea noastră, iar această colaborare cu un festival „smoke-free” vine să susțină aceste valori, printr-o abordare diferită. Sperăm să creăm un spațiu în care fiecare participant va simți că are libertate de manifestare, prin respectarea patrimoniului muzeal și a nevoilor celorlalți.” – Denys Strobykin, Director Marketing & Digital, Philip Morris România.

Membrii comunității IQOS vor putea petrece timpul dintre concerte în spațiul IQOS, amplasat aproape de scena principală a festivalului unde vor putea lua parte la momente neașteptate pregătite special pentru ei, se vor putea bucura de un bar dedicat comunității IQOS și de prezența unor DJ invitați la pupitrul din cadrul spațiului. De asemenea, participanții își vor putea personaliza dispozitivul pe loc, prin alegerea unuia dintre modelele inspirate de atmosfera festivalului. Tot în spațiul IQOS, utilizatorii vor beneficia de întreaga serie de servicii funcționale și de verificare a dispozitivului IQOS de care au nevoie, astfel încât să aibă o experiență fără întreruperi pe durata festivalului.

IQOS vine și în sprijinul utilizatorilor de produse convenționale cărora le oferă posibilitatea de a împrumuta un dispozitiv pe care îl pot folosi pe întreaga durată a festivalului și pe care, la finalul evenimentului, îl pot achiziționa sau îl pot returna. În felul acesta, se vor bucura de o experiență fără fum și fără scrum în mijlocul comunității.

Accesul la festivalul Jazz in the Park este permis prin achiziționarea unui bilet, iar accesul în spațiul IQOS este permis exclusiv persoanelor cu vârsta peste 18 ani.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.