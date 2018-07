Iraelul a atacat, cu aviația, obiective militare din Gaza: Palestinienii au replicat cu rachete artizanale - VIDEO

Aviaţia israeliană a lovit la primele ore ale zilei de sâmbătă mai multe obiective militare din Gaza, ca reacţie la un atac cu grenade asupra soldaţilor israelieni, transmite DPA. Deocamdată nu există informaţii despre eventuale victime.

Trei atacuri succesive ale unor avioane şi drone israeliene au fost lansate asupra unor poziţii ale Hamas, au relatat presa locală şi surse din domeniul securităţii. În acelaşi timp, din Gaza au fost lansate spre sudul Israelului trei rachete artizanale, scrie agerpres.ro.

Israelul a reacţionat după ce asupra trupelor sale staţionate la est de Rafah, în Fâşia Gaza, au fost aruncate vineri grenade şi bombe incendiare, iar un soldat israelian a fost rănit uşor, potrivit unui purtător de cuvânt al armatei. Palestinienii au marcat astfel 100 de zile de proteste anti-israeliene, soldate cu 138 de morţi şi 16.000 de răniţi în rândul lor. Un băiat în vârstă de 15 ani a fost ucis vineri de un foc de armă tras de un soldat israelian.

Tonight, IDF fighter jets targeted an attack terror tunnel in southern Gaza, in addition to several terror sites throughout Gaza, among them complexes used to prepare arson terror attacks and a Hamas terror training facility pic.twitter.com/LobKTY2y6F