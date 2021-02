Iranul a testat un nou lansator de satelit (video)

Ministerul iranian al apărării a anunţat luni că a fost testat un nou lansator de satelit echipat cu un puternic motor cu combustibil solid, conform informaţiilor furnizate de televiziunea de stat şi citate de AFP și preluat de agerpres.

Aceasta este 'prima lansare a lansatorului de satelit hibrid Zoljanah', a declarat Ahmad Hosseini, purtător de cuvânt al Unităţii spaţiale din cadrul ministerului, adăugând că a fost vorba de un test.

'Acest lansator în trei etape poate concura cu alte lansatoare existente pe glob la ora actuală. Are două etape de propulsie solidă şi una singură lichidă', a adăugat el.



Oficialul a subliniat în continuare că lansatorul urmăreşte 'obiective de cercetare'.

Iranian state TV footage of the test launch of a hybrid solid-liquid satellite launch vehicle named Zoljanah.

