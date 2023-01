Iranul amenință conducerea Charlie Hebdo: Uitaţi-vă ce-a păţit Salman Rushdie. Nu vă jucaţi cu musulmanii

Comandantul şef al Gărzii Revoluţionare din Iran, generalul Hossein Salami, a avertizat revista franceză de satiră Charlie Hebdo să nu uite ce i s-a întâmplat scriitorului Salman Rushdie, care a fost atacat la mai bine de 30 de ani după publicarea unui roman în care a ''insultat islamul'', transmite EFE, potrivit Agerpres.

''Îi sfătuiesc pe francezi şi pe directorii revistei Charlie Hebdo să se uite ce-a păţit Salman Rushdie'', a declarat într-o ceremonie Salami, citat miercuri de agenţia semioficială Mehr.În august 2021, la New York, scriitorul britanic de origine indiană a fost victima unui atac cu cuţitul în urma căruia şi-a pierdut vederea la un ochi, pentru că ''a atacat islamul'' în romanul său ''Versetele satanice'', publicat în 1989.În 1989, ayatollahul iranian Ruhollah Khomeini a emis o fatwa (decret religios) în care cerea asasinarea lui Rushdie şi a oricărei persoane implicate în publicarea cărţii, iar din acel moment scriitorul a fost nevoit să trăiască ascuns şi sub protecţia poliţiei.Guvernul iranian a respins orice responsabilitate în atacul din august 2022 împotriva lui Rushdie, dar l-a acuzat pe însuşi scriitorul britanic de agresiune, pe motiv că ''i-a insultat pe musulmani'' cu romanul său.''După mulţi ani, un tânăr musulman s-a răzbunat în mod curajos pe Salman Rushdie şi nimeni nu l-a putut salva'' pe scriitor, a declarat Salami, referindu-se la bărbatul care l-a atacat pe autor cu un cuţit în timp ce acesta se afla pe scenă, în timpul unei conferinţe la New York.''Nu vă jucaţi cu musulmanii'', a adăugat generalul iranian.Charlie Hebdo a organizat la 8 decembrie un concurs de caricaturi înfăţişându-l pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, pentru ''a-i susţine pe iranienii care luptă pentru libertatea lor'', o referire la protestele care zguduie această ţară din septembrie 2022, după moartea în arestul poliţiei a tinerei iraniene de etnie kurdă Mahsa Amini, reţinută pe motiv că nu-şi acoperise capul corespunzător cu vălul islamic obligatoriu.Teheranul a condamnat concursul şi a dat asigurări că ''nu acceptă sub nicio formă insultele împotriva valorilor islamice, religioase şi naţionale''.Într-un prim răspuns la anunţul organizării de către Charlie Hebdo a concursului de caricaturi, Iranul a închis la 5 ianuarie Institutul Francez de Investigaţii din Iran, ca reacţie la ''tăcerea'' Parisului pe această temă.