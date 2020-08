Iranul avertizează ONU împotriva presiunilor SUA care cer reimpunerea sancţiunilor

Statele Unite nu au dreptul să declanşeze mecanismul de reimpunere a tuturor sancţiunilor ONU cu privire la Iran, susţine ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif într-o scrisoare adresată Naţiunilor Unite în care solicită membrilor Consiliului de Securitate să respingă iniţiativa Washingtonului, informează Reuters preluat de agerpres.

"Presiunea Statelor Unite pentru reimpunerea sancţiunilor ONU Iranului va avea consecinţe periculoase ... Iranul a manifestat reţinere cu bună credinţă ... Acum este rândul comunităţii internaţionale să combată presiunea ilegală a Statelor Unite", a afirmat Mohammad Javad Zarif în scrisoare.Televiziunea de stat iraniană a declarat că scrisoarea a fost transmisă conducerii Consiliului de Securitate al ONU de către reprezentantul iranian la New York, Majid Takhteravanchi.Zarif a mai declarat că Washingtonul nu are dreptul să declanşeze mecanismul deoarece nu mai este parte la acord ul semnat în 2015, poziţie susţinută şi de Rusia.Ambasadorul rus pe lângă Naţiunile Unite, Vassily Nebenzia, a respins planurile americane de a restabilire a sancţiunilor ONU la adresa Iranului, apreciindu-le ca fiind "inexistente" şi afirmând că doar o ţară care rămâne parte la acordul din 2015 poate declanşa reimpunerea sancţiunilor, procedură cunoscută informal sub denumirea de "snapback".