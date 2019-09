Iranul spune că noile sancţiuni americane vizează accesul iranienilor la alimente şi medicamente

Ministrul de externe al Iranului a denunţat, sâmbătă, sancţiunile reînnoite ale SUA împotriva Băncii Centrale a ţării sale ca o încercare de a restricţiona accesul cetăţenilor iranieni la alimente şi medicamente şi a spus că măsura a fost un semn al disperarii Statelor Unite, transmite Reuters din Dubai, potrivit Agerpres.

Statele Unite au impus, vineri, o nouă rundă de sancţiuni asupra Iranului, unele vizând Banca Centrală şi Fondul suveran de avere, în urma atacurilor asupra unor instalaţii petroliere din Arabia Saudită atribuite de Riad şi Washington Teheranului, care dezminte însă aceste acuzaţii. Atacurile au fost revendicate de mişcarea rebelă houthi din Yemen, susţinută de Iran, care luptă împotriva unei alianţe conduse de Arabia Saudită în războiul civil din Yemen."Acesta este un semn al disperarii Statelor Unite ... Când ele sancţionează în mod repetat aceeaşi instituţie, asta înseamnă că încercarea lor de a îngenunchia naţiunea iraniană sub 'presiune maximă' a eşuat", a spus ministrul de externe, Mohammad Javad Zarif, în faţa presei, într-o declaraţie transmisă la televiziunea de stat.

''Dar acest lucru este periculos şi inacceptabil ca încercare de a bloca ... accesul populaţiei iraniene la alimente şi medicamente", a continuat Zarif, vorbind după ce a sosit la New York pentru a participa la Adunarea Generală a ONU săptămâna viitoare.



Noile sancţiuni vizează Banca Centrală a Iranului, care se afla deja sub incidenţa altor sancţiuni americane, Fondul naţional de dezvoltare al Iranului, care este fondul suveran de avere al ţării, şi o companie iraniană despre care oficialii americani spun că este folosită pentru a ascunde transferuri financiare pentru achiziţii militare iraniene.



Zarif a spus că se va întâlni miercuri cu miniştrii de externe ai ţărilor rămase în acordul nuclear din 2015, care

a fost convenit cu Marea Britanie, Franţa, Germania China şi Rusia precum şi cu Statele Unite.



"După cum am mai spus, Statele Unite pot participa doar dacă revin la (acordul nuclear) ... şi îşi încheie războiul economic împotriva Iranului'', a spus Zarif.



Statele Unite s-au retras din acord anul trecut şi au reimpus sancţiuni unilaterale împotriva Iranului.



"Sper că guvernul american îşi dă seama că (SUA) nu mai sunt singura superputere economică din lume şi că există

multe ţări care doresc să beneficieze de piaţa iraniană", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe Abbas Mousavi, potrivit mass-media de stat.