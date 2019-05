Irina Begu a fost eliminată în primul tur al turneului de la Nurnberg de numărul 523 WTA

Irina Begu (118 WTA) a fost eliminată, marți, în primul tur al turneului de la Nurnberg, de ocupanta poziției 523 în clasamentul mondial, Anna-Lena Friedsam, scor 6-4, 3-6, 3-6, potrivit mediafax.

Jucătoarea României din echipa de Fed Cup a început mai bine partida din turul inaugural al întrecerii de la Nurnberg și s-a impus cu 6-4, în primul set. Friedsam, posesoarea unui wildcard, a replicat în actul secund, câștigând pe serviciul Irinei o dată. În decisiv, tot sportiva din Germania a avut inițiativa, a condus cu 3-0 și s-a impus cu 6-3, în ciuda faptului că Begu a avut două mingi de break în ultimul game a jocului.

Deși părea că a ieșit din pasa proastă din ultima vreme, odată cu calificarea în turul 2 la Masters-ul de la Roma, Begu consemnează o înfrângere dureroasă în fața lui Friedsam, cea care se află pe locul 523 în prezent. Tenismena de 25 de ani a atins cea mai bună clasare în 2016, locul 45, însă a avut parte de un declin major în ultimii ani, terminând pe 1025 anul 2017 și pe 390 anul trecut.

În acest an, Irina Begu a înregistrat opt victorii și 12 înfrângeri. Bucureșteanca a încheiat anul 2018 pe locul 67, însă rezultatele sub așteptări din acest an au coborât-o până pe poziția 118.