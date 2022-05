Irina Begu şi-a cerut scuze, după ce a lovit un copil la Roland Garos: În întreaga mea carieră nu am făcut aşa ceva şi îmi pare rău şi îmi cer scuze

Jucătoarea română de tenis Irina Begu şi-a cerut scuze prin intermediul unui comunicat publicat de Federaţia Franceză de Tenis, după ce racheta sa, aruncată în teren, într-un moment de nervi, a ricoşat în tribună şi a lovit un copil, joi la meciul cu rusoaica Ekaterina Alexandrova, relatează DPA, citat de Agerpres.

Incidentul s-a produs în setul decisiv al meciului, la scorul de 2-0 şi 15-0 pentru Alexandrova. Meciul a fost întrerupt după ce copilul, aflat în spatele arbitrului de scaun, a izbucnit în plâns. Acesta a chemat supervizorul şi după discuţii de câteva minute Begu a fost sancţionată doar cu avertisment.''În întreaga mea carieră nu am făcut aşa ceva şi îmi pare rău şi îmi cer scuze. Îmi mai cer o dată scuze pentru incident, a fost un moment jenant pentru mine. A fost un moment dificil, pentru că nu am vrut să arunc racheta aşa. Dai cu ea de pământ, dar nu te aştepţi să zboare aşa de mult'', a afirmat Begu după incident.Begu a reuşit să câştige meciul cu 6-7 (3-7), 6-3, 6-4, iar la final a făcut o poză cu copilul şi şi-a cerut scuze pentru incident şi la conferinţa de presă de după partidă.Organizatorii au precizat că ''supervizorul turneului a discutat cu părinţii copilului şi aceştia au confirmat că nu a fost rănit şi se simte bine'', menţionând că racheta ''l-a atins'' doar pe micuţul spectator.Begu, care a riscat descalificarea din competiţie, este singura reprezentantă a României în turul al treilea la simplu şi va juca sâmbătă contra franţuzoaicei Leolia Jeanjean.Incidentul a adus aminte de unul similar, petrecut în 2020, la US Open, când liderul mondial, Novak Djokovic, a lovit la nervi o minge, iar aceasta a nimerit o arbitră de linie, sârbul fiind descalificat atunci.