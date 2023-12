Irina Deleanu consideră că 2023 a fost printre cei mai de succes ani ai organizației pe care o conduce: Am arătat că putem performa

Preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, consideră că 2023 a fost printre cei mai de succes ani ai organizaţiei pe care o conduce, atât prin prisma rezultatelor sportive obţinute, cât şi prin succesul organizării unor competiţii internaţionale în România.

"A fost cel mai bun an dintre cei 21 de ani de preşedinţie ai mei. Atât din punctul meu de vedere al preşedintelui federaţiei, cât şi personal. Aş putea spune că a fost cel mai de succes an din viaţa mea. Şi mă refer la faptul că am organizat pentru prima oară în România un campionat mondial de gimnastică, că am obţinut două medalii istorice cu echipa României în clasamentul pe naţiuni, bronzul la echipe la Cluj, la Campionatele Mondiale de junioare şi avem o vicecampioană mondială, Amalia Lică, prin medalia de argint la cerc. Apoi am reuşit organizăm foarte bine această competiţie şi am fost lăudaţi la plan internaţional, cât şi naţional, de către preşedintele COSR, Mihai Covaliu. A fost un succes pe toate planurile şi cumva a arătat că putem face performanţă din toate punctele de vedere, atât organizatoric cât şi din punct de vedere al rezultatelor. Şi apoi, nu în ultimul rând, calificarea olimpică obţinută de Annaliese Drăgan, o calificare nesperată, dar visată, care până la urmă s-a materializat prin obţinerea locului cotă la Campionatele Mondiale de la Valencia. Toate aceste lucruri ne îndreptăţesc să spunem că 2023 a fost dintre cei mai de succes ani ai Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică", a declarat Deleanu pentru AGERPRES.

Printre problemele cu care s-a confruntat federaţia în 2023, Irina Deleanu a amintit imposibilitatea de a acoperi anumite cheltuieli pentru organizarea competiţiilor internaţionale din fondurile bugetare care fuseseră alocate.

"Nu o să vorbesc ca alţii probabil despre bani, pentru că bani au fost, nu am de ce să mă plâng de acest lucru. Problemele vin întotdeauna de la felul în care putem să îi cheltuim, pentru că de multe ori nu există rubrică pentru anumite cheltuieli care implică organizarea unei competiţii de mare anvergură. Şi noi a trebuit să venim cu bani de acasă, cu bani din extra bugetar, pentru că sunt cheltuieli care nu pot fi decontate la stat. Şi aceste frâne ne pun 'beţe în roate' în organizarea competiţiilor de mare anvergură. Adică mereu trebuie să avem un fond de sume extra bugetare din care să facem cheltuielile aferente. Spre exemplu, comunicarea nu o putem plăti din fondurile de la stat. Evenimentul trebuie promovat, clar, pentru că sponsorii nu vin niciodată la un eveniment care nu este promovat. Aici ar trebui puţin lucrat la legea asta", a afirmat Irina Deleanu.Oficialul FRGR a precizat, de asemenea, că pentru o federaţie cu vizibilitate mică este foarte greu să aducă sponsori pentru competiţiile pe care le organizează."E foarte greu să obţii aceste fonduri extra bugetare, vă spun sincer. Federaţia Română de Gimnastică Ritmică nu este foarte vizibilă, încercăm prin toate mijloacele să fim vizibili, dar ne este foarte greu, audienţele sunt mici la competiţiile transmise şi doar prin prietenii şi recomandări reuşim. Nu am reuşit niciodată să intru la o companie şi să aduc un sponsor care pur şi simplu atunci a făcut cunoştinţă cu mine şi cu proiectele mele şi a spus '˜da, domnule, vă ajut'", a adăugat aceasta.Pentru anul următor obiectivele stabilite de federaţie sunt legate de menţinerea rezultatelor obţinute la Campionatele Europene de gimnastică ritmică din 2022."Pentru 2024 ne-am dori foarte mult să ne menţinem rezultatele de excepţie obţinute în 2022 la Campionatul European. Pentru că avem un Campionat European de junioare la Budapesta. Vom participa în echipă completă, cu echipă de junioare, cu Amalia Lică şi Lisa Garac, vom participa cu cele două senioare, Anneliese Drăgan şi Christina Drăgan la individual, şi vom participa şi cu proba de ansamblu la senioare, pentru prima dată la un Campionat European, de când sunt eu preşedinte, pentru că România a mai avut ansamblu prin anii '93 - '94. Ne dorim să ne menţinem rezultatele obţinute la Tel Aviv, adică medalii pe obiecte şi o medalie cât mai strălucitoare în proba pe echipe, la junioare mă refer. Şi la senioare, sigur, o clasare cât mai bună şi să accesăm şi finalele pe obiecte. La ansamblu este un ansamblu tânăr, cu o primă participare la nivel de seniorat, nu ne-am propus un obiectiv îndrăzneţ, vrem doar o prezenţă decentă pe covor şi să vedem cam pe unde ne situăm, având în vedere că noi pe termen lung vrem să accesăm şi calificarea cu ansamblul la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028", a spus preşedinta FRGR.În opinia Irinei Deleanu, cea mai valoroasă gimnastă din 2023 a fost Annaliese Drăgan, care s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris de anul viitor: "În top 3 le nominalizez pe Annaliese Drăgan, Amalia Lică şi Team Romania, cu Amalia Lică, Lisa Garac, Arianna Alexandru, Andra Crainic, Carina Crainic, Andreea Năstasă, Alexandra Pătraşcu, Irene Pătraşcu şi Eva Vencu".Annaliese Drăgan a obţinut un loc cotă la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, după ce s-a clasat pe locul 17 în calificări la individual compus, la Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică de la Valencia (Spania). În finală, Drăgan s-a clasat pe locul 15.În luna iulie, Amalia Lică a câştigat medalia de argint în finala de la cerc, la Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică pentru junioare de la Cluj-Napoca. În cadrul aceleiaşi competiţii, echipa de junioare a României, compusă din Amalia Lică, Lisa Garac, Arianna Alexandru, Andra Crainic, Carina Crainic, Andreea Năstasă, Alexandra Pătraşcu, Irene Pătraşcu şi Eva Vencu, a obţinut medalia de bronz, fiind depăşită de Bulgaria şi Israel.