Isărescu, despre tezaurul României din Rusia: Avem o creanță validă, eligibilă și total legală asupra Federației Ruse

Cu ocazia aniversării a 144 de ani de la înființarea BNR, Mugur Isărescu a subliniat că un sacrificiu al băncii cehtrale a fost confiscarea rezervei sale de aur de către puterea bolșevică. „Nu reiau aici când, cum și de ce a plecat tezaurul nostru de aur, în greutate de 91,5 tone aur fin la Moscova, dar aș vrea să vă prezint ultimele demersuri pe care le-am întreprins pentru recuperarea acestuia, după mai bine de un secol în care Banca Națională a României n-a renunțat niciodată la recuperarea acestei avuții, pe care a încredințat-o cu acte în regulă Imperiului Rus și pentru care a primit garanții guvernamentale cu privire la transport, depozitare și restituire”, a declarat Mugur Isărescu, conform Econonica.net.

În noiembrie 2023, a fost organizat simpozionul cu tema Tezaurul Băncii Naționale a României evacuat la Moscova – un drept de creanță mai vechi de un secol, în cadrul căruia a fost anunțată inaugurarea unei noi etape în strategia Băncii Naționale a României referitoare la Tezaurul de la Moscova. În acest sens, a fost informată opinia publică europeană și a decidenții de la nivelul Uniunii Europene cu privire la cele 91,5 tone de aur fin confiscate de puterea bolșevică din Rusia în urmă cu mai bine de un secol; a fost promovată ideea existenței unei creanțe valide și exigibile a României asupra Federației Ruse, ca moștenitoare de drept a URSS.

În discursul său, guvernatorul BNR a precizat că banca centrală îl sprijină în continuare pe europarlamentarului Eugen Tomac, care a abordat în plenul Parlamentului European problematica Tezaurului BNR de la Moscova și a inițiat o rezoluție în acest sens.

”Pentru informarea celor 705 membri ai Parlamentului European, precum și a celor 27 de comisari europeni, au fost distribuite acestora două lucrări, în limba engleză, care se referă la problema tezaurului BNR, respectiv: The Romanian National Bank Treasure Taken To Moscow and Never Returned-With a selection of documents, autor Cristian Păunescu, Cuvânt înainte, academician Mugur Isărescu, și Romania`s Treasury and its Destiny. Arguments from the Russian Archives, autor Ilie Schipor. Anterior, lucrarea domnului consilier Cristian Păunescu a fost transmisă celor mai importante universități și biblioteci din Europa, Statele Unite ale Americii și Canada”, a concluzionat Mugur Isărescu.