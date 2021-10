Israel Aerospace Industries a semnat un acord de cooperare cu compania IAR-Braşov pentru producţia de aeronave fără pilot

Israel Aerospace Industries (IAI) a semnat un acord de cooperare cu compania IAR-Braşov pentru producţia de aeronave fără pilot (UAV), conform unui comunicat al companiei israeliene remis, joi, AGERPRES.

Potrivit sursei citate, acordul de cooperare le va permite celor două companii să ofere în România soluţii UAV avansate, bazate pe platforma Tactical Heron de la IAI. În baza acordului, sistemele UAV vor fi fabricate în Braşov, România. De asemenea, IAI va înfiinţa în România o academie pentru formarea operatorilor şi a tehnicienilor pentru sistemele UAV.

Tactical Heron este un UAV conceput pentru misiuni tactice pe câmpul de luptă şi serveşte în principal forţele terestre. UAV-ul poate efectua mai multe misiuni cu diferite sarcini utile şi include cele mai avansate tehnologii pe care IAI le poate oferi. Acest model face parte din familia UAV a IAI şi este proiectat pe baza cunoştinţelor extinse în domeniu ale companiei şi acumulate pe parcursul a aproape 50 de ani."Acordul de cooperare se bazează pe experienţa vastă atât a IAI, cât şi a IAR-Brasov în activităţi de proiectare, fabricare, asamblare şi testare, pentru a dezvolta cel mai avansat model UAV Tactical Heron. În urma unui transfer de cunoştinţe, proiectarea, producţia componentelor şi integrarea, asamblarea şi întreţinerea acestora vor fi toate realizate în România", se menţionează în comunicat.Acesta precizează că, de la construcţia şi asamblarea componentelor, până la pregătirea personalului, modernizarea şi întreţinerea aeronavelor, inginerii şi experţii români vor conduce procesul de dezvoltare a UAV-urilor."Sunt încântat să asist la semnarea acordului cu IAR-Braşov, una dintre companiile lider din România. Asistăm la o tendinţă globală în creştere a "Make In", în care ţările preferă să producă singure în loc să importe. IAI se aliniază acestei politici şi colaborează cu companii locale din întreaga lume, în acest caz România, o ţară importantă către care IAI se străduieşte să furnizeze în continuare cele mai bune sisteme UAV din lume", a declarat Moshe Levy, vicepreşedinte executiv şi director general al diviziei de avioane militare la IAI.Directorul general al IAR-Braşov, Laurian Anastasof, a subliniat că semnarea acestui acord de cooperare între IAR-Braşov şi IAI reprezintă o recunoaştere importantă a valorii şi expertizei companiei."Specialiştii noştri au vizitat recent fabrica IAI din Malat şi suntem încrezători că acordul dintre IAR şi IAI va genera valoare pentru ambele părţi. Producţia la IAR Braşov a unor UAV-uri precum Tactical Heron, care încorporează cele mai noi tehnologii la nivel mondial, va fi un plus major pentru afacerile companiei noastre şi pentru imaginea şi reputaţia industriei româneşti de apărare în general", a punctat el.Tactical Heron este un UAV tactic avansat şi inovator, lider în industrie, cu capacităţi de performanţă foarte dezvoltate. Heron se mândreşte cu una dintre cele mai înalte clasificări în materie de siguranţă şi fiabilitate a zborului din lume şi este capabil să opereze în condiţii meteorologice extreme. În plus, are un motor de ultimă generaţie, licenţiat şi cu capacităţi demonstrate, ce permite atingerea unei altitudini maxime de zbor de 7.300 de metri, o viteză de 120 de noduri şi o sarcină utilă de 180 de kilograme. Acest UAV poate transporta simultan mai multe sarcini utile şi este echipat cu cei mai buni senzori IAI. Tactical Heron îndeplineşte standardele şi reglementările acceptate la nivel mondial, precum şi cerinţele STANAG 4671 NATO, se mai arată în comunicat.Israel Aerospace Industries are cunoştinţe şi experienţă vaste în domeniul UAV-urilor, acumulate pe parcursul a aproape 50 de ani de activitate, care se ridică la aproape 2 milioane de ore de zbor şi peste 50 de clienţi operaţionali în întreaga lume. Acestea fac parte din ADN-ul IAI ca punct central la nivel naţional şi global al expertizei tehnologice în domeniul apărării aeriene, radarelor, sateliţilor, aeronavelor controlate de la distanţă, zborului şi ciberneticii.Israel Aerospace Industries (IAI) este o companie aerospaţială şi de apărare lider mondial care inovează şi furnizează tehnologii de ultimă oră pentru spaţiu, aer, uscat, naval, cibernetic şi securitate internă pentru apărare şi pieţele comerciale. IAI este un partener de încredere al clienţilor guvernamentali şi comerciali din peste 100 de ţări din întreaga lume. Vânzările sale în 2020 au depăşit 4,2 miliarde dolari (un record istoric pentru companie).