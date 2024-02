Israelienii vin cu dovezile. Tunel Hamas chiar sub sediul agenției ONU din Gaza (Video)

Armata a spus că aceasta este "o nouă dovadă a exploatării de către Hamas" a principalei agenții de ajutor pentru palestinieni. Anunţul vine într-un moment de criză pentru UNRWA, care a lansat o anchetă internă și se confruntă cu înghețarea finanțării din partea statelor donatoare din cauza acuzațiilor Israelului că o parte din personalul său ar fi fost implicat în atacurile din 7 octombrie, relatează Reuters citat de Rador Radio România.

⚠️ The IDF uncovered a tunnel with a Hamas server farm in it, under UNRWA'S central headquarters in the heart of the Rimal neighborhood in Gaza. pic.twitter.com/gCTVNnrtA7