Israelul a oferit o primă ripostă: raiduri aeriene asupra Fâşiei Gaza - VIDEO

Cel puţin trei explozii au fost auzite în Gaza în jurul orei 23:15, ulterior armata israeliană anunţând că "efectuează lovituri aeriene asupra Fâşiei Gaza".

Presa palestiniană a relatat că membrii Hamas au lansat, la rândul lor, rachete antiaeriene asupra avioanelor israeliene deasupra Fâşiei Gaza, pe fondul atacurilor aeriene în curs, dar astfel rachete, lansate de pe umăr, nu reprezintă o ameninţare pentru avioanele de luptă israeliene, scrie Times of Israel.

Sirenele de avertizare pentru tiruri cu rachete au răsunat în oraşe isreliene din apropierea Fâşiei Gaza, Karmia şi Netiv HaAssara, la graniţa de nord cu Fâşia Gaza.

Footage of the IAF strike in the Gaza Strip, as seen from the Israeli border. (Credit: חמל דרום) pic.twitter.com/d2Miq93oEP