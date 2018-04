Israelul acuză că Iranul a lansat ATACUL împotriva sa: O dronă cu explozivi a fost doborâtă / VIDEO

Israelul a anunţat vineri seara că a doborât deasupra teritoriului său o dronă iraniană cu explozivi, informează Reuters. Forţele armate israeliene afirmă că, după ce au analizat drona iraniană, au ajuns la concluzia că aceasta "era înarmată cu explozivi şi avea misiunea de a ataca Israelul". Atacul a avut loc în luna februarie.

Israelul a comis o "eroare istorică" efectuând pe 9 aprilie un raid contra unei baze aeriene militare în Siria, ceea ce pune statul evreu în "luptă directă" cu Iranul, a declarat vineri Hassan Nasrallah, şeful mişcării şiite libaneze Hezbollah, transmite AFP.

Cel puţin 14 combatanţi, dintre care şapte iranieni, au fost ucişi în această lovitură care a vizat baza militară T-4, în provincia centrală Homs, şi care a fost imputată Israelului de regimul lui Bashar al-Assad şi Iran.

Israelienii "trebuie să ştie că au comis o eroare istorică, s-au angajat în luptă directă cu Iranul cu această agresiune", a afirmat, într-un discurs televizat, Hassan Nasrallah, a cărui mişcare este un aliat al Teheranului şi al regimului de la Damasc.

"Este fără precedent în ultimii şapte ani: ca Israelul să vizeze în mod clar forţele Gardienilor Revoluţiei care sunt prezente în Siria", a subliniat el, cu referire la armata de elită a regimului iranian.

"Este un punct de cotitură pentru situaţia din regiune", a apreciat şeful Hezbollahului libanez.

Israelul şi Siria sunt oficial în stare de război. Relaţiile sunt cu atât mai tensionate cu cât trei inamici ai Israelului operează în teatrul sirian: regimul lui Bashar al-Assad, Iranul şi Hezbollahul libanez.

În februarie, Israelul a vizat acelaşi aeroport militar afirmând că o dronă a fost trimisă de Iran pe teritoriul său de la respectiva bază, prezentată drept una "iraniană".

VIDEO: Amid tensions with Iran, Israel reveals that this drone, which infiltrated Israeli airspace before being shot down, was armed and heading for attack https://t.co/4PdaHVdNpm pic.twitter.com/b1cV0o8QX6