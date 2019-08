Israelul aprobă construcţia a 2300 de locuinţe în coloniile din Cisiordania

Autorităţile israeliene au aprobat construcţia a peste 2300 de locuinţe în coloniile din Cisiordania, a anunţat marţi o organizaţie neguvernamentală, conform AFP preluat de agerpres.

Organizaţia Peace Now, care urmăreşte problema coloniilor evreieşti, a precizat că un comitet pentru planificare din ministerul israelian al apărării a emis aprobările în ultimele zile.Procesul de aprobare are mai multe etape, iar din cele 2304 unităţi 1466 sunt încă în prima fază.Aprobarea "face parte dintr-o politică guvernamentală dezastruoasă, al cărei scop este să îngreuneze posibilităţile de pace şi soluţia celor două state, prin anexarea parţială sau totală a Cisiordaniei", apreciază Peace Now, care se opune dezvoltării coloniilor din teritoriile palestiniene.Colonizarea israeliană a Cisiordaniei şi a estului Ierusalimului a continuat sub toate guvernele din 1967, reaminteşte AFP. În prezent, în teritoriile palestiniene trăiesc peste 600.000 de colonişti evrei, aflaţi de multe ori în conflict cu palestinienii.Într-un mesaj adresat coloniştilor în vederea alegerilor legislative din septembrie, premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis luna trecută că nicio colonie din Cisiordania nu va fi demolată.Săptămâna trecută, Israelul a aprobat construcţia a 700 de locuinţe pentru palestinieni într-o zonă din Cisiordania aflată sub control israelian.