Italia amenință cu sechestrarea navelor cu imigranți

Italia îşi menţine poziţia dură faţă de ONG-urile care vin în ajutorul migranţilor pe Marea Mediterană, cu 48 de ore înaintea unui minisummit organizat la Bruxelles de Comisia Europeană, care se anunţă unul tensionat, notează vineri AFP.

Noul guvern de la Roma, învestit în urmă cu trei săptămâni, a rămas neclintit în dorinţa sa de a reduce cât mai mult numărul sosirilor de migranţi pe coastele sudice ale Italiei, relatează agerpres Cel mai recent intrat în colimatorul autorităţilor italiene este un ONG german, Lifeline.''Nava ilegală Lifeline se află acum în apele malteze, având la bord 239 de migranţi. Pentru securitatea echipajului şi a pasagerilor, i-m cerut Maltei să-şi deschidă porturile. Evident, acest vas va trebui apoi să fie pus sub sechestru, iar echipajul său arestat'', a anunţat vineri, pe Twitter, ministrul italian de interne Matteo Salvini.Joi, ministrul italian al transporturilor Danilo Toninelli şi-a exprimat deja dorinţa de a pune sub sechestru navele Lifeline şi Seafuchs, aparţinând ONG-ului german.În martie 2018, justiţia italiană a pus sechestru pe nava unui ONG spaniol, Open Arms, după o operaţiune de salvare în cursul căreia a refuzat să încredinţeze gărzii de coastă libiene migranţii salvaţi.În 2017, un tribunal italian a dispus punerea sub sechestru a navei ONG-ului german Jugend Rettet.