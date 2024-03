Italia caută investitori și negociază cu chinezii de la Chery dezvoltarea unei noi uzine auto

Guvernul Italiei discută cu grupul chinez Chery Auto, ca parte a eforturilor de a atrage un alt producător auto important în ţară, pe lângă Stellantis, şi pentru a majora producţia auto a ţării, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Industriei nu a dorit să comenteze informaţia.

Roma vrea să majoreze producţia auto naţională la 1,3 milioane de vehicule pe an, de la un nivel de sub 800.000 în 2023, şi discută deja cu Stellantis - singurul mare producător auto al ţării - pentru a spori producţia grupului la un milion de vehicule pe an până la finalul deceniului. Ultima dată când producţia auto a Italiei a atins un milion de unităţi a fost în 2017, potrivit Agerpres.

Ministrul Industriei, Adolfo Urso, a declarat că Italia vrea să adaugă un al doilea producător, pentru a majora numărul de vehicule fabricate în ţară la cu aproximativ 300.000.

Dacă discuţiile sunt încununate de succes, Chery va fi printre primii producători auto din China cu o fabrică în Europa, sporind concurenţa cu producători auto locali, în special pe segmentul vehiculelor electrice (EV).

Luna trecută, Urso anunţa că Italia discută cu Tesla şi trei companii auto din China pentru a aduce în ţară un alt mare producător auto.

Sursele susţin că cel mai probabil Chery este acum o opţiune pentru Roma

Contactat de Reuters, directorul Chery Europe, Jochen Tueting, a spus că firma se aşteaptă ca vânzările în Europa să fie suficient de ridicate pentru a sprijini construirea unei fabrici locale. "Explorăm diferite posibilităţi în Europa, pentru o potenţială înfiinţare a unei uzine în viitor. Purtăm negocieri chiar în acest moment", a declarat Tueting, fără a da publicităţii posibilele locaţii.

Sursele au declarat că printre opţiunile luate în calcul de Chery se află modernizarea unei fabrici existente sau construirea alteia noi în Italia, dar sunt analizate şi alte opţiuni în Europa, inclusiv fost uzină Nissan din Barcelona.

Alte surse au precizat că şi reprezentanţii producătorului auto Great Wall Motor din China discută cu autorităţile de la Rome şi au vizitat Italia.

Purtătorul de cuvânt al Great Wall Motor nu a comentat informaţia.

Sursele susţin că şi gigantul chinez BYD este în negocieri cu Italia, dar în decembrie a anunţat că prima sa uzină din Europa va fi în Ungaria. De asemenea, grupul chinez a precizat că nu are planuri pentru o a doua facilitate în Europa.

Chery vinde maşini cu combustie internă, hibride şi vehicule complet electrice. Mărcile sale Omoda şi Jaecoo au fost lansate pe toate pieţele importante din Europa. Până la finalul lui 2025, Chery vrea să lanseze trei modele de SUV-uri pentru fiecare brand, cu diferite tipuri de alimentare. Vânzările EV sunt mai ridicate în nordul Europei decât în sud.