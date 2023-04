ITF a precizat că nu este implicată în cazul Simonei Halep

Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) a precizat, vineri, pe Twitter, că nu este implicată în judecarea cazului româncei Simona Halep, care a fost testată pozitiv la un control antidoping la US Open, în 2022.

"ITF nu are nicio implicare în desfăşurarea acestui caz, deoarece Programul Antidoping în Tenis este condus şi aplicat de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), în numele ATP, WTA, ITF şi al turneelor de Grand Slam", se arată în comunicat, conform Agerpres.La rândul său, ITIA a precizat că procedura este ''în curs'' în acest caz, în conformitate cu Codul Antidoping Mondial, precizează Reuters.Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, la 21 octombrie 2022, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la roxadustat, o substanţă interzisă clasificată ca eritropoietină (EPO) în regulamentele Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA).Simona Halep, câştigătoarea a două titluri de Mare Şlem, la Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019), a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP) de către Agenţia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA) şi riscă până la patru ani de suspendare.Halep a fost testată pozitiv la US Open 2022, acolo unde românca a fost învinsă în primul tur de ucraineanca Daria Snigur, cu 6-2, 0-6, 6-4.Halep a negat de la început că ar fi utilizat conştient vreodată o substanţă interzisă, iar joi, într-un interviu acordat platformei Tennis Majors, a afirmat că a fost victima unei "contaminări a unuia dintre suplimentele sale alimentare".''ITF a cerut ca audierea din 24 martie să fie anulată. Nu am fost de acord, deoarece regula spune că un jucător care este suspendat provizoriu are dreptul să fie audiat de urgenţă. Totul durează prea mult. Am cerut ITF să îmi fie ridicată suspendarea pentru a putea juca şi am fost refuzată'', a mai spus Simona Halep, care a adăugat că a efectuate zece teste antidoping de la depistarea sa pozitivă şi toate au fost negative.O nouă audiere ar putea avea loc "pe 28 mai", iar Simona Halep şi-a exprimat nerăbdarea: "Nu cer tratament special. Vreau doar să fiu judecată: cât mai trebuie să aştept?".