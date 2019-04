ITF: Gabriela Sabatini a câștigat premiul Philippe Chatrier, cel mai important al forului internațional

ITF a anunţat, vineri, că fosta sportivă argentiniană Gabriela Sabatini este câştigătoarea celui mai important premiu al forului internaţional, Philippe Chatrier, relatează News.ro.

Premiul Philippe Chatrier, care poartă numele fostului preşedinte ITF, a fost introdus în 1996 şi le este acordat persoanelor sau organizaţiilor care au avut contribuţii semnificative în tenis, pe teren şi în afara terenului.

Sabatini, care face parte din International Tennis Hall of Fame din 2006, a câştigat US Open la simplu în 1990 şi turneul de la Wimbledon la dublu în 1988, an în care a obţinut şi argintul olimpic la simplu. În 1996, s-a retras din activitatea sportivă, cu un palmares de 27 de trofee la simplu şi 14 la dublu. Cea mai bună clasare a carierei sale este locul trei mondial.

După retragere, Sabatini şi-a continuat activitatea legată de tenis, ea promovând sportul şi ajutând copii din întreaga lume alături de UNICEF, UNESCO şi Special Olympics.

Gabriela Sabatini, în vârstă de 48 de ani, va primi premiul la gala campionilor ITF, care va avea loc în data de 4 iunie.