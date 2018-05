''Iubim 2 Roţi'' - eveniment celebrat prin concerte și parade cu motociclete și biciclete

Cea de-a şasea ediţie a evenimentului ''Iubim 2 Roţi'' va fi celebrată, de vineri până duminică, prin concerte şi parade cu motociclete şi biciclete, informează un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES.

Concertele vor avea loc în Club Quantic.Pe cele două scene ale evenimentului vor cânta Bucovina, Dirty Shirt, Bucium, Ska-nk, Relative, Cargo, ZOB, Revolver, CrossFinger, Bodark, Jack of all trades, Mihai Mărgineanu, Trooper, Altar, Sanctuar, Fara Vise, Semne, C.I.A. şi Nimeni Altu'.Prezentatori vor fi Cristian Hrubaru şi Claudiu Cîrţînă.Anul acesta, paradele organizate de Asociaţia Moto Free Riders vor fi sub semnul Centenarului. Sute de motociclete şi biciclete vor participa la "Marea Unire Moto şi Velo". Paradele vor avea loc sâmbătă.Pentru motociclete şi mopede, traseul este: fântâna Mioriţa - Arcul de Triumf - Piaţa Victoriei - Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Pod Operă - Splaiul Independenţei - Şos. Grozăveşti - Club Quantic (Şoseaua Grozăveşti, nr. 84), arată organizatorii.Bicicliştii se vor întâlni în Piaţa "Alba Iulia", de unde vor pleca în paradă pe traseul: Bulevardul Unirii - Piaţa Unirii - Splaiul Independenţei - Pod Grozăveşti - Şoseaua Grozăveşti - Club Quantic."Prin paradele 'Iubim 2 Roţi' ne propunem să atragem atenţia asupra prezenţei vehiculelor pe două roţi în trafic, fie ele biciclete, mopede sau motociclete, şi să educăm participanţii la trafic în spiritul respectului reciproc şi al siguranţei", afirmă organizatorii.Biletele pentru "Iubim 2 Roţi" pot fi achiziţionate pe platformele iabilet.ro şi ambilet.ro , la preţul de 60 lei - abonamentul pentru trei zile sau 30 lei pe zi."Iubim 2 Roţi" este un eveniment marca Free Riders, recomandat de RockFM, susţinut de Fundaţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti şi Primăria Sectorului 6 prin Centrul Cultural European.