Iulia Dumanska despre înfrângerea cu Croația: 'Este un moment trist, dar acest CE mă va ajuta să fiu şi mai puternică psihic'

Portarul naţionalei de handbal feminin, Iulia Dumanska, a declarat, joi, după înfrângerea României cu Croaţia (20-25), că eşecul are a barat drumul spre medalii este trist, dar şi o lecţie care o va ajuta să devină mai puternică psihic. Şi extrema Sonia Seraficeanu a vorbit la zona mixtă după primul meci din grupa II, potrivit news.ro.

”Felicit Croaţia, a jucat foarte bine, s-au completat. Nouă nu ne-a ieşit jocul, nu ştiu ce să zic, e un moment foarte greu pentru toată lumea. Ne pare foarte rău. Trebuie să ne adunăm, mai avem două meciuri foarte grele, să fim unite şi să jucăm un handbal mai bun. Am primit foarte multe goluri din zona centrală, de la 6 metri, nu ne-am sincronizat în apărare, o zi foarte nasoală pentru România. Trebuie să reparăm greşelile la antrenamente şi apoi să arătăm asta şi în meciurile oficiale. M-a surprins echipa Croaţiei, lipsesc mai multe jucătoare de bază (nicio jucătoare de la Podravka nu este prezentă din cauza infectărilor cu Covid-19 - n.r.), dar Croaţia a arătat că se poate, doar trebuie să fii unit şi să-ţi ajuţi colegele. Şi noi ne ajutăm, ne susţinem, dar se pare că trebuie să fim şi mai unite”, a declarat Iulia Dumanska.

Despre rezultatul negativ cu Croaţia, precum şi experienţa la Campionatul European, Dumanska a mai spus: ”De la acest Campionat European vom avea foarte multe de învăţat, o experienţă pentru jucătoarele cu mai puţine meciuri, chiar şi această experienţă tristă. Pe mine 100% mă va ajuta. Este o lecţie, eu vreau să mai joc mulţi ani, iar pe mine acest European mă va ajuta să fiu şi mai puternică psihic. Nu se uită o astfel de experienţă. Trebuie să muncim mai mult”.

La rândul său, extrema dreapta Sonia Seraficeanu a declarat: ”Şi eu aveam aşteptări, am început foarte bine, dar am avut o cădere pe care nu am reuşit să o rezolvăm. Nu am avut atât de multă determinare ca adversara noastră, nu au mers atacurile, nu am jucat în viteză, nu am găsit soluţii clare de a marca. Jocul nostru nu a mers aşa bine la nivelul extremelor, nu am avut atâtea goluri. Nu ştiu dacă atât poate România, dar trebuie să ne ridicăm moralul. Eu nu am avut o evoluţie aşa bună, sper să-mi revin, să avem un joc mai bun şi în atac, şi în apărare”.

Naţionala de handbal feminin a României a fost învinsă, de reprezentativa Croaţiei, scor 25-20 (14-10), în primul meci din grupa principală II, la Campionatul European din Danemarca. De pe locul 6, cu 0 puncte, tricolorele au ratat orice şansă în drumul spre semifinale, unde ajung primele două clasate din grupele principale.

În urma rezultatului, Croaţia rămâne neînvinsă la Europene şi devine liderul grupei, cu 6 puncte. România are 0 puncte. Croaţia a învins pentru prima dată România la un Campionat European.

În grupa preliminară D, tricolorele au înregistrat rezultatele: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia şi 20-28 cu Norvegia.

Următoarele două partide din grupa II pentru România vor avea loc în 14 şi 15 decembrie, cu Ungaria, respectiv Olanda.

Primele două clasate în grupele principale vor juca semifinalele, în 18 decembrie, iar în aceeaşi zi se vor confrunta şi echipele de pe locurile 3, pentru clasarea finală pe locurile 5-6. Finalele pentru medalii sunt programate în 20 decembrie. Alte meciuri de clasament nu se vor mai disputa.

Campioana europeană va obţine calificarea directă la CE2022, iar primele patru clasate vor fi, de asemenea, calificate la Campionatul Mondial 2021.

La ultima ediţie a Campionatului European, naţionala României s-a clasat pe locul 4, după 20-24 cu Olanda, în finala mică. Chiar înaintea acestei partide, căpitanul naţionalei tricolore, Cristina Neagu, a suferit o ruptură de ligamente în partida cu Ungaria, ratând lupta pentru medalii la CE.

Podiumul ediţiei din 2018, care a avut loc în Franţa, a fost ocupat, în ordine, de Franţa, Rusia şi Olanda.

Deţinătoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.

România participă pentru a 13-a oară la Campionatul European, din 14 ediţii, ratând o singură apariţie, în 2006. În 1998, a obţinut cea mai slabă clasare - locul 11, iar cea mai bună clasare a fost în 2010, când a obţinut medalia de bronz. Clasările complete: 1994 - locul 10, 1996 - 5, 1998 - 11, 2000 - 4, 2002 - 7, 2004 - 7, 2008 - 5, 2010 - medalie de bronz, 2012 - 10, 2014 - 9, 2016 - 5 şi 2018 - 4.