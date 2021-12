Iulian Chifu recunoaște: Cum a ajuns consilierul lui Nicolae Ciucă

I-a fost consilier lui Traian Băsescu, iar acum va fi consilier și în Palatul Victoria, sfătuitor de premier pentru generalul Nicolae Ciucă. Iulian Chifu a relatat cum a ajuns să fie angajat de Ciucă.

”Am avut azi onoarea sa mi se propuna pozitia de consilier de stat al Premierului Nicolae Ciuca. Avand in vedere relatia veche si apropiata si prietenia care ma leaga de generalul Ciuca, am acceptat. E de munca, iar provocarile in zona in care ma pricep - relatii internationale, securitate, conflicte, crize, afaceri strategice - sunt numeroase. Cu sprijinul institutional necesar si cu ajutorul echipei, sper sa reusesc sa fac fata si acestei responsabilitati pe care mi-am asumat-o.”, a relatat Chifu, cel care se laudă, în CV-ul său, cu un premiu de la SRI.

Citește și: Incredibil pe cine și-a luat consilier Nicolae Ciucă .