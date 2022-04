Iulian Cristea, despre penaltiul de la meciul cu Craiova: Nu ştiu dacă l-am atins pe Andrei Ivan

Fundaşul FCSB Iulian Cristea a declarat că nu ştie dacă l-a atins pe atacantul CS Universitatea Craiova Andrei Ivan, la faza din care echipa olteană a deschis scorul pe Arena Naţională, potrivit news.ro.

"Sunt foarte dezamăgit, a fost un meci pe care l-am controlat din primul minut, din păcate a venit acea greşeală a mea, le-am dat şansa şi, fără să ajungă la poartă, au condus ei cu 1-0, pe un fond de joc bun al nostru. Nu am apucat încă să văd, nu ştiu dacă l-am atins. Eu am zis că a dat foarte uşor, nu mi-am dat seama dacă l-am atins. Ne-au bătut 2-0, dar eu zic că am controlat jocul, ne-am creat ocazii, chiar multe, din păcate nu am reuşit şi ei au marcat din două şuturi, un penalti şi un şut spre poarta noastră. Ne gândim încă la titlu, luăm meci cu meci, din păcate aveam şansa să ne apropiem până luni, când o să joace CFR, dar asta este. Mai sperăm, era un obiectiv să ne consolidăm locul 2, acum trebuie să câştigăm, e important să luăm locul 2", a declarat Iulian Cristea, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FCSB, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii 1.

Au marcat Andrei Ivan ‘45+1 (p) şi Bic ’74.

Clasamentul play-off-ului este următorul: 1. CFR Cluj – 42 de puncte, 2. FCSB – 37, 3. Universitatea Craiova – 33, 4. FC Voluntari – 30, 5. Farul Constanţa – 25, 6. FC Argeş – 24.