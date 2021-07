Iuliu Mureşan a fost prezentat oficial la Dinamo, unde va ocupa funcţia de director executiv. El a spus că nu se aştepta să fie atât de multe probleme la clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare.

"Dinamo este un club mare, cu o imagine foarte bună. Cu toate că sunt probleme, acest proiect al suporterilor DDB este un proiect fantastic. În jur de 16.000 de persoane s-au unit şi sunt convins că numărul lor va creşte. Din păcate, din cauza unor datorii acumulate şi a unor greşeli, s-a ajuns la soluţia insolvenţei. Este o soluţie prin care să fie protejat clubul. Am început să evaluăm situaţia de la Dinamo, probleme sunt foarte multe. Ne aşteptam să fie probleme, dar nu chiar atât de multe. Eu am o vorbă, problemele sunt de rezolvat. Deja am luat contact cu jucătorii, am avut nişte discuţii serioase cu ei. Jucătorii au restanţe, sunt nemulţumiţi, şi sper că vom ajunge la o concluzie pozitivă cu ei. Trebuie să repunem echipa pe drumul normal, să ne antrenăm, să jucăm şi un amical. Suntem într-o situaţie în care facem evaluări, încercăm să verificăm cât mai multe contracte. Încercăm să aflam situaţia reală. Am încredere că vom scoate clubul din insolvenţă, sper să facem asta mai repede decât termenul pus de lege. Dinamo este un club atractiv, mulţi jucători m-au căutat şi vor să vină aici. DDB are un rol foarte important, este un proiect foarte frumos. Ei sunt alături de echipă şi din punct de vedere financiar, lucru unic aici", a spus Iuliu Mureşan, la prezentarea oficială, informează digisport.ro.

Mureşan a mers, marţi, la Săftica şi a discutat cu jucătorii care ameninţau că intră în grevă pentru neplata salariilor. El a precizat că le-a câştigat încrederea fotbaliştilor şi a afirmat că principalul său obiectiv şi al administratorului judiciar este deblocarea plăţilor către jucători.

Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al lui Dinamo, a declarat că este încrezător în salvarea echipei.

"Poziţia noastră aici este una deosebit de onorantă prin prisma statutului acestei societăţi, nu numai în ceea ce priveşte fotbalul românesc. Dinamo este un brand puternic, o echipă iubită de foarte mulţi suporteri, ne bucurăm să facem parte din acest proiect. Spun că vom salva şi nu că vom încerca, am mare încredere că vom reuşi salvarea acestei companii de tradiţie. Am discutat cu colegii mei şi am spus că nu ne permitem un eşec. Noi suntem specializaţi pe organizări judiciare, nu pe falimente. Cred din tot sufletul că, împreună cu staff-ul administrativ, cu jucătorii, cu staff-ul sportiv, dacă vom forma o echipă, şi sper că o vom face, vom reuşi să salvăm Dinamo. Suntem la stadiul că încă cercetăm tot ceea ce s-a întâmplat, verificăm o mulţime de documente, este o echipă numeroasă care se ocupă de acest proiect. Este cert faptul că vom încerca să propunem cât mai repede un plan de reorganizare, lucrul acesta trebuie să se întâmple până în luna martie a anului următor”, a spus Zăvăleanu, la conferinţa de presă.