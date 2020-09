Izolarea din cauza coronavirusului a dat un impuls comerţului electronic

În timp ce retailerii tradiţionali au anunţat concedieri importante pe fondul pandemiei de coronavirus, unele firme renunţând la mai multe mii de angajaţi, izolarea a dat un impuls semnificativ comerţului electronic, informează AFP preluat de agerpres.

Potrivit firmei de consultanţă Kantar, comerţul electronic internaţional a urcat cu 41% în doar trei luni din acest an, comparativ cu o creştere cu 22% pe ansamblul anului 2020, în condiţiile în care pandemia a transformat obiceiurile de cumpărare.Un exemplu în acest sens este anunţul făcut la finele lunii august de retailerul britanic Marks & Spencer referitor la concedierea a 7.000 de angajaţi. Câteva ore mai târziu, grupul american de e-commerce Amazon anunţa că va angaja 3.500 de persoane în SUA."Este foarte clar că digitalizarea comerţului, chiar dacă există de mai mult timp, cunoaşte o accelerare enormă", a spus Herve Gilg, director de operaţiuni la firma de servicii pentru companii Alvarez & Marsal.În opinia acestuia, beneficiile sunt culese de acele companii care derulează deja online o parte importantă din activităţile lor. Din nou în frunte este Amazon, care şi-a dublat profitul net în al doilea trimestru al acestui an, în pofida pandemiei de coronavirus, se mai spune în ştirea AFP, publicată pe site-ul ednh.Conform firmei Kantar, în Franţa, Marea Britanie, Spania şi China, ponderea pieţei de e-commerce a crescut de la 8,8%, în 2019, la 12,4% în al doilea trimestru din 2020. Specialiştii de la Kantar subliniază că, în China, cumpărăturile făcute online sunt responsabile pentru un sfert din cheltuielile pentru produse de larg consum.Aceste evoluţii fără precedent "i-au făcut pe toţi actorii din retail să înţeleagă că este indispensabil să aibă o prezenţă online şi să fie cât mai competitivi posibil pe acest segment", a precizat Stephane Charveriat, director asociat la Boston Consulting Group (BCG). Acesta subliniază, însă, că prezenţa online înseamnă mijloace şi investiţii semnificative şi vine într-un moment în care visteria companiilor din retail este goală.În aceste condiţii, organizaţia profesională a companiilor din sectorul de retail din Franţa (CDCF) a cerut recent Guvernului de la Paris o reducere de taxe sau un mecanism de amortizare pentru a sprijini investiţiile în domeniul e-commerce.Ministrul francez al Finanţelor, Bruno Le Maire, a anunţat joi că "mai multe sute de milioane de euro" vor fi disponibile sub forma subvenţiilor şi sprijinului oferit de banca publică de investiţii pentru a ajuta companiile franceze din sectorul de retail să se digitalizeze şi să concureze cu giganţi precum Amazon.Stephane Charveriat a apreciat că firmele franceze trebuie să îşi pună la punct o strategie de internet, care ar putea lua forma unei alianţe cu alte firme, pentru a putea concura pe pieţele digitale cu marii jucători actuali.