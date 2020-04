Izolat în castel - I se întâmplă solistului formaţiei The Rolling Stones, Mick Jagger

Solistul formaţiei The Rolling Stones, Mick Jagger, este izolat pe proprietatea sa din oraşul Pocé-sur-Cisse, la castelul din provincia Touraine, cumpărat în 1980, potrivit informaţiilor din La Nouvelle République, potrivit news.ro.

În videoclipul extras din concertul caritabil "One World: Together at home", organizat în sprijinul personalului medical, în care membrii formaţiei The Rolling Stones cântă melodia "You Can't Always Get What You Want" fiecare de acasă, poate fi văzută camera lui Mick Jagger din castel.

De asemenea, o fotografie publicată de muzician acum o săptămână pe Instagram îl arată în reşedinţă, făcând repetiţii.

Miercuri, sosirea pe aeroportul din Tours a doi reprezentanţi ai casei de discuri a liderului formaţiei a confirmat ipoteza.

Castelul a fost cumpărat cu suma de 2,2 milioane de franci. În 2005, proprietatea din secolul XVIII i-a găszduit şi pe ceilalţi membri ai formaţiei care au înregistrat în trei luni 18 cântece de pe albumul "A Bigger Bang".

Pe lângă Mick Jagger, alte personalităţi s-au stabilit în Franţa, în perioada izolării. Un alt star, Johnny Depp, se află pe domeniul din Var, nu departe de Saint-Tropez. Actorul din "Piraţii din Caraibe" a cumpărat locuinţa în 2001 împreună cu fosta parteneră Vanessa paradis. Gérard Depardieu a fost zărit în Maine-et-Loire, unde deţine un castel.