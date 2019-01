James Bay și Zara Larsson vor susține recitaluri în deschiderea concertului susținut în București de Ed Sheeran

Cântăreții James Bay și Zara Larsson vor susține recitaluri în deschiderea concertului pe care Ed Sheeran îl are programat, pe 3 iulie, la Arena Națională din București, scrie Mediafax.

James Bay și Zara Larsson, care vor deschide concertul susținut la București de Ed Sheeran, pe 3 iulie, sunt descriși drept "doi dintre cei mai iubiți tineri artiști ai momentului", potrivit organizatorilor.

Britanicul James Michael Bay, născut pe 4 septembrie 1990, este cântăreț, compozitor și chitarist. În 2014, a lansat single-ul "Hold Back the River", înainte de a-și lansa albumul de debut, "Chaos and the Calm" (2015). Albumul a ajuns pe primul loc în topurile din Marea Britanie și pe locul 15 în SUA, iar la premiile Brit 2016 a primit trofeul pentru cel mai bun artist britanic. Bay a primit, de asemenea, trei nominalizări la premiile Grammy din 2016. În mai 2018, a lansat al doilea album de studio, "Electric Light".

Zara Maria Larsson este considerată de mulți revelația muzicală a ultimilor doi ani. Este o cântăreață și compozitoare suedeză, care, la vârsta de 10 ani, a câștigat show-ul "Talang", versiunea suedeză a concursului "Got Talent". Single-ul "Uncover" a dominat topurile în Suedia și Norvegia, ajungând la aproape 250.000.000 vizualizări pe YouTube. În 2013, albumul de debut care includea acest single a primit trei discuri de platină. În 2013 a debutat în SUA, cu albumul "So Good", recompensat cu un disc de aur. Zara a fost nominalizată de revista Time în topul celor mai influenți 30 de adolescenți din 2016, în topul Hot 100 din 2018, dar și în clasamentul Billboard 21 sub 21 în 2017. Zara Larsson a împărțit deja scena cu nume celebre precum David Guetta, pentru a cânta piesa oficială de la UEFA Euro 2016 și, în 2017, cu John Legend, la concertul de la gala Nobel. Cel mai recent single, "Ruin my life", a fost lansat in octombrie anul trecut și a strâns deja peste 29.500.000 vizualizări pe YouTube.

Concertul susținut de Ed Sheeran în această vară în București face parte din turneul de promovare al albumului "Divide", ce se va desfășura în Franța, Portugalia, Spania, Italia, Germania, Austria, România, Cehia, Letonia, Rusia, Finlanda, Danemarca, Ungaria, Islanda și Marea Britanie.

Cântăreţul britanic Ed Sheeran s-a situat pe primul loc în topul celor mai profitabile turnee muzicale din 2018 şi a stabilit şi două recorduri în domeniu, pentru cele mai mari încasări generate de o serie de concerte a unui artist solo și pentru cel mai profitabil turneu muzical desfăşurat pe parcursul unui an.