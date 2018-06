Jandarmeria, anunţ de ULTIMĂ ORĂ pentru participanţii la mitingurile din Capitală: Efective sporite şi echipamente antitero

Jandarmeria Română spune că jandarmii sunt pregătiţi cu un număr sufient de forţe astfel încât să poată asigura siguranţa oamenilor la cele 14 evenimente publice care vor avea loc astăzi în Capitală, între care mitingul PSD din Piaţa Victoriei la care sunt aşteptate câteva sute de mii de persoane, precizând că vor fi aduşi jandarmi şi din structurile teritoriale, iar în dispozitive se vor afla şi jandarmi cu echipament antitero, transmite news.ro.

Reprezentanţii Jandarmeriei Române au organizat sâmbătă dimineaţă o conferinţă de presă în care au dat asigurări că jandarmii sunt pregătiţi să gestioneze toate evenimentele programate în Capitală, susţinând că au în vedere şi informaţiile vehiculate în spaţiul public cu privire la eventuale provocări.

"Jandarmeria Capitalei are capacitatea şi experienţa necesară pentru a gestiona aceste evenimente, am realizat o dimensionare adecvată a dispozitivelor pentru a putea acţiona corespunzator indiferent de situaţiile care ar putea apărea (...) În pregătirea misiunilor de astăzi s-au luat în calcul şi aspectele care au fost vehiculate în spatiul public provenind de la diverse organizaţii sau persoane fizice. Acest tip de reacţii şi provocări în mediul online nu sunt o noutate şi le avem în atenţie pentru a preveni situaţii de risc la adresa sigurantei cetatenilor. Evident că atunci când în spatiul public există un număr mare de oameni apar şi astfel de riscuri şi tocmai de aceea am luat măsuri suplimentare de restricţionare a circulaţiei, de stabilire a unor trasee de deplasare a participantilor, de separare a participantilor la diferite evenimente precum si o prezenta consistentă a jandarmilor în stradă", a declarat purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Bucureşti, Georgian Enache.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Marius Militaru, a spus că va fi mobilizat un număr suficient de jandarmi astfel încât să poată fi gestionate toate evenimentele anunţate, el neprecizând însă o cifră.

Militaru a spus că vor fi aduşi jandarmi şi de la structurile teritoriale şi se vor afla printre participanţii la demonstraţii şi jandarmi cu echipament antitero

"Este o măsură preventivă când sunt mitinguri. Nu este un temei să ne speriem şi să se inducă o teamă nejustificată", a afirmat purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române.

Reprezentanţii Jandarmeriei au reamintit obligaţiile pe care le au organizatorii mitingurilor: să asigure un dispozitiv propriu de ordine format din personal purtând însemne distinctive, să delimiteze spaţiul de desfăşurare a adunărilor publice, iar când acestea se desfăşoară în deplasare să ia măsuri pentru limitarea spaţiului de circulaţie ocupat, să ia măsuri ca ocuparea spaţiilor destinate desfăşurării adunărilor publice să aibă loc cu puţin timp înainte de oră începerii activităţilor, iar părăsirea lor să se facă imediat după oră-limită stabilită, să ia măsuri pentru îndepărtarea participanţilor care, prin modul de manifestare, tulbură ordinea şi liniştea publică, iar când aceştia nu se supun, să îi semnaleze forţelor de ordine, să interzică participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violenţe sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora. Totodată participanţii la adunările publice sunt obligaţi: să respecte recomandările făcute de organizatorii adunărilor publice, împuterniciţii acestora sau organele de ordine; să se abţină de la acţiuni de natură a împiedica desfăşurarea normală a adunărilor publice şi să nu incite la asemenea acţiuni prin viu grăi, manifeste sau alte mijloace audiovizuale; să părăsească imediat adunările publice sau locul unde acestea se desfăşoară, când au fost somaţi de către organizatori, împuterniciţii acestora sau organele de poliţie. Este interzis că persoane sau grupuri de persoane care nu au legătură cu adunările publice organizate să se infiltreze în rândul demonstranţilor, cu scopul de a tulbură normala desfăşurare a acestora, au subliniat reprezentanţii Jandarmeriei.

Peste 200.000 de oameni sunt aşteptaţi sâmbătă la mitingul PSD din Piaţa Victoriei, care se va desfăşura sub sloganul ”Vrem prosperitate, NU Securitate!”, iar filialele partidului au primit instrucţiuni ca participanţii - care sunt aduşi din toată ţara - să vină îmbrăcaţi în bluze albe sau în costume populare, să aibă steguleţe tricolore, să poarte în piept un autocolant cu logo-ul partidului şi să aibă la ei lanterne mici sau telefoane mobile cu blitz. De asemenea, fiecare dintre ei trebuie să aibă printat imnul. Pe lângă mitingul PSD, în Capitală se vor desfăşura alte 13 evenimente, printre care Marşul Diversităţii de pe Calea Victoriei, adunări publice pentru unirea cu Republica Moldova şi Marşul Normalităţii organizat de Noua Dreaptă. Poliţia Română a anunţat că va survola Capitala cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie, iar Ministerul Afacerilor Interne a dat asigurări că este pregătit să gestioneze toate evenimentele.