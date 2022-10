Jandarmi avansaţi la excepţional, după ce au găsit o fetiţă de 5 ani dată dispărută

Trei jandarmi care au făcut parte, alături de un poliţist, dintr-o echipă care a găsit o fetiţă de 5 ani, din localitatea brăileană Corbeni, dată dispărută în data de 28 octombrie, au fost avansaţi, luni, înainte de termen, în mod excepţional, de către inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Brăila, colonel Nicolae Iulian Albăceanu.

"Este pentru prima dată în istoria unităţii când au loc astfel de avansări în gradul următor. Cătălin Lipan şi Stelian Valentin Piroşcă au fost avansaţi de la gradul de plutonier, la cel de plutonier major, iar Iulian Dima de la cel de sergent major, la plutonier. Cei trei subofiţeri au fost felicitaţi de comanda unităţii, fiind un moment unic în cariera lor, până în acest moment. Plutonier major Stelian Valentin Piroşcă şi plutonier Iulian Dima au declarat că a fost prima misiune de acest gen la care au participat, în timp ce plutonier major Cătălin Lipan susţine că este la cea de-a doua misiune, ambele cu final fericit", se arată într-un comunicat de presă remis de IJJ Brăila.

În data de 28 octombrie, o femeie din localitatea brăileană Corbeni a sesizat prin apel 112 că fiica sa în vârstă de 5 ani a dispărut de la domiciliu în ziua respectivă şi nu a mai fost găsită. Jandarmii brăileni au fost solicitaţi la acţiunea de căutare, iar minora a fost găsită teafără de o echipă formată din trei jandarmi şi un poliţist la o fermă de la marginea localităţii Corbeni. Fetiţa nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, informează Agerpres.

"Am găsit-o pe fetiţă la o fermă de la marginea satului. Era căţărată pe nişte baloţi de paie. Când am pus lumina lanternei pe baloţi, am observat capul unui căţel, apoi pe fetiţă. Ne-am apropiat de ea, iar fetiţa a spus că îi este frig. Am coborât-o, am îmbrăcat-o cu vestonul şi am urcat-o în maşină, la căldură. Am întrebat-o cum s-a rătăcit. Ne-a povestit că se juca în curte cu cei doi căţeluşi, iar la un moment dat aceştia ar fi ieşit din curte, iar ea s-ar fi ţinut după ei. Ar fi ajuns la fermă şi nu a mai ştiut să se întoarcă acasă, mai ales că deja se înnoptase. Şi, deşi are doar 5 ani, nu părea deloc speriată. Era vorbăreaţă. Ne spunea cât de mult îşi doreşte să se întoarcă acasă la mama ei şi să se bage la somn", a povestit jandarmul Cătălin Lipan.

Acţiunea de căutare a minorei dispărute a fost coordonată de prefectul judeţului Brăila, Iulian Timofei, asistat de inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila, colonel Iulian Albăceanu. La misiune au participat forţe din cadrul Ministerului Afacerilor Interne - poliţişti, jandarmi, pompieri, precum şi voluntari şi localnici.