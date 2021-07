Janice McAfee nu poate 'accepta povestea sinuciderii' lui John McAfee: Dacă mă sinucid, nu am făcut-o. Am fost lovit. Verifică-mi brațul drept

Janice McAfee, văduva lui John McAfee, a pus sub semnul întrebării „narațiunea sinucigașului” afirmând că nu a fost menționată nicio notă de sinucidere atunci când i-a ridicat bunurile din închisoare.

Janice McAfee, văduva pionierului antivirus John McAfee, spune că nu poate „accepta povestea sinuciderii” legată de moartea soțului ei până la finalizarea anchetei.

Într-o postare pe Twitter din 7 iulie , Janice McAfee a menționat că este încă în stare de șoc, întrucât și-a exprimat neîncrederea că ”tânărul de 75 de ani” se va sinucide din cauza extrădării iminente către SUA pentru a face față acuzațiilor de evaziune fiscală și posibilitatea vieții in inchisoare.

Susținător deschis a criptomonedelor, John Mc Afee a fost găsit mort în celula sa de închisoare la câteva ore de când o instanță spaniolă a dispus extrădarea sa în SUA pe 23 iunie. O autopsie oficială este efectuată de autoritățile spaniole, dar ziarul El Pais a citat surse, spunând că rezultatele preliminare au arătat moartea a fost prin sinucidere.

Janice McAfee a descris mass-media ca fiind un „cancer malign” și a spus că a pus la îndoială „povestea sinuciderii lui John ” , menționând că „nota de sinucidere” găsită în buzunarul său nu a fost niciodată menționată când ea și-a ridicat bunurile din închisoare.

În opinia lui Janice McAfee, decizia instanțelor spaniole nu a fost o surpriză pentru John și nu l-ar fi dat peste cap, întrucât era pregătit să facă apel:

„Aveam un plan de acțiune pentru a începe procesul de apel și am discutat despre planurile pentru următoarele etape ale luptei sale legale. Extrădarea nu s-ar fi întâmplat imediat, ar fi durat cel puțin câteva luni ”.

„John era un luptător și îi mai rămăsese mult timp pentru asta. Mi-a spus să nu-mi fac griji, vom continua să luptăm cu toate contestațiile necesare ”, a adăugat ea.

Negarea este primul dintre „cinci etape de durere“ , și mulți oameni, inclusiv Edward Snowden și Charles Hoskinson, au declarat public că sinuciderea a fost un răspuns de înțeles la situația în care era McAfee. Cu toate acestea, teoriile conspirației au început relativ repede, conform cointelegraph.com

Fondatorul McAfee Antivirus a anunțat că are suficiente dovezi asupra guvernului SUA pentru a fi asasinat, observând în decembrie 2019 că „Dacă mă sinucid, nu am făcut-o. Am fost lovit. Verifică-mi brațul drept ”, cu referire la tatuajul său pe care scria„ WHACKD ”.

I cannot begin to describe this pain I am feeling. That everyone who truly loved John is feeling. I have been struggling to write this tweet since the news of John's death. I still cannot believe he is really gone. I miss you and I will love you forever John David. pic.twitter.com/FnmpaCWxCO