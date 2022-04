Japonezii au inventat pastila care nimicește coronavirusul: urmează un studiu mondial

Un tratament experimental de la Shionogi & Co Ltd a demonstrat că elimină rapid virusul care provoacă COVID-19, potrivit unor noi date, a declarat duminică producătorul japonez de medicamente, citat de Reuters. Pastila, S-217622, "a demonstrat o eliminare rapidă a virusului infecțios SARS-CoV-2", a precizat Shionogi într-un comunicat, citând rezultatele fazei 2b din studiul clinic de fază II/III al medicamentului. Compania are aspirații globale pentru pilula antivirală, care este în prezent evaluată de autoritățile de reglementare japoneze. Producătorul de medicamente a declarat în luna martie că va lansa un studiu global de fază III la nivel mondial pentru acest medicament cu sprijinul guvernului american, iar directorul general Isao Teshirogi a declarat că producția ar putea ajunge la 10 milioane de doze pe an.

Acțiunile Shionogi au avut o evoluție sinuoasă în urma speculațiilor privind succesul tratamentului. Acțiunile au urcat vineri, după un raport potrivit căruia guvernul american negociază achiziționarea de rezerve de medicamente. Pe 13 aprilie, acțiunile au scăzut cu până la 16% în urma unor rapoarte conform cărora medicamentul ar putea prezenta riscuri pentru sarcini, pe baza datelor preclinice.