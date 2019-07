Javier Bardem se află în negocieri pentru rolul regelui Triton în remake-ul live-action 'Mica sirenă'

Actorul spaniol Javier Bardem, premiat cu Oscar pentru rolul din „No Country for Old Men”, se află în negocieri pentru rolul regelui Triton în remake-ul live-action „Mica sirenă/ The Little Mermaid” produs de Disney, scrie news.ro.

Halle Bailey va fi Ariel în film, iar acesta va fi primul rol principal într-un lungmetraj pentru cântăreaţa în vârstă de 19 ani cunoscută ca parte a duo-ului R&B Chloe x Halle.

Melissa McCarthy va fi vrăjitoarei Ursula, iar Harry Styles se află în discuţii pentru rolul prinţului Eric.

„The Little Mermaid” va fi regizat de Rob Marshall şi scris de David Magee.

Lungmetrajul va cuprinde piese din filmul animat lansat în 1989 şi compoziţii noi semnate de Alan Menken şi Lin-Manuel Miranda („Hamilton”). Acesta din urmă va fi şi producător împreună cu Marshall, Marc Platt şi John DeLuca.

Când „The Little Mermaid” a fost lansat în cinematografe în urmă cu 30 de ani, a fost un succes şi desemnat hotărâtor în renaşterea Disney.

Bardem a jucat recent în „Todos lo Saben” (2018), alături de soţia lui, Penélope Cruz,, şi va putea fi văzut în „Dune”, alături de Timothée Chalamet şi Josh Brolin.