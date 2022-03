Jens Stoltenberg, la bilanțul NATO: Invazia lui Putin e șocantă, dar nu ne uimește/ Flancul Estic se consolidează

Alianţa Nord-Atlantică se adaptează noii realităţi strategice, prin măsuri de apărare şi descurajare militară, în principal în Europa de Est, afirmă secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, catalogând drept "şocantă", dar nu surprinzătoare invazia rusă în Ucraina.

"Astăzi, prezint raportul pe anul 2021, este raportul anual, şi, desigur, prezint acest raport în contextul evoluţiilor foarte grave pe care le vedem în Ucraina, unde are loc invazia rusă. Raportul anual acoperă activităţile noastre în sensul consolidării descurajării militare şi a apărării, în sensul susţinerii partenerilor şi în sensul adaptării la viitor", a declarat Jens Stoltenberg, potrivit MEDIAFAX, într-o conferinţă de presă desfăşurată marţi.

"În ultimele luni, mediul nostru de securitate s-a deteriorat în mod dramatic. Invazia brutală a preşedintelui Vladimir Putin în Ucraina este şocantă, dar nu constituie o surpriză. NATO a difuzat public informaţii ale serviciilor şi a avertizat în mod repetat că Rusia intenţiona să lanseze o invazie totală în Ucraina. Ne-am pregătit pentru ce era mai rău, dar am depus eforturi pentru ce era mai bine. Am făcut toate eforturile pentru a implica Rusia în dialog, dar Moscova ne-a respins constant propunerile", a adăugat Jens Stoltenberg, îndemnând încă o dată Administraţia de la Moscova să retragă trupele din Ucraina.

Jens Stoltenberg a amintit că, încă din toamna anului trecut, Alianţa Nord-Atlantică a intensificat capabilităţile de reacţie şi asistenţa destinată Ucrainei. "Principala sarcină a NATO este protejarea şi apărarea tuturor statelor membre. În ultimii ani, am implementat cea mai mare consolidare a apărării colective dintr-o generaţie, concentrându-ne pe flancul estic. Am dezvoltat noi planuri militare pentru descurajare şi apărare. Iar acest lucru ne-a permis să reacţionăm rapid şi decisiv la invazia Rusiei în Ucraina. Am activat planurile de apărare la doar câteva ore de la invazie, iar, în câteva zile, am transferat, de pe ambele maluri ale Atlanticului, mii de militari în partea de est a Alianţei, susţinuţi de capabilităţi majore aeriene şi navale, pentru a transmite un mesaj clar: Alianţa Nord-Atlantică este puternică şi unită", a subliniat Jens Stoltenberg.

Secretarul general NATO a amintit că, în 2021, au devenit operaţionale două noi comandamente aliate, în Norfolk (statul american Virginia) şi în Ulm (Germania). "În cursul summitului extraordinar desfăşurat săptămâna trecută, aliaţii au stabilit că trebuie să dublăm eforturile, să investim mai mult şi mai rapid în apărarea comună. Ne confruntăm cu o nouă realitate în materie de securitate şi există un nou sentiment al urgenţei. Am observat deja anunţuri la nivel naţional privind suplimentări semnificative şi achiziţii de capabilităţi de ultimă generaţie. Iar aliaţii vor prezenta planuri suplimentare în cadrul angajamentului de investiţii în apărare, în perspectiva Summitului de la Madrid, din iunie. Aceasta este o investiţie în relaţia dintre Europa şi America de Nord, care ne va menţine în siguranţă", a continuat Jens Stoltenberg.