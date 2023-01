Minune că mai trăiește: Actorul Jeremy Renner spune că și-a rupt peste 30 de oase, după ce a fost strivit de un plug de zăpadă

Actorul Jeremy Renner, cunoscut mai ales din seria „The Avengers”, a dezvăluit că și-a rupt peste 30 de oase în urma accidentului cu plugul de zăpadă care l-a trimis direct la terapie intensivă.

Actorul în vârstă de 52 de ani a anunțat, sâmbătă, pe rețelele de socializare, că accidentul l-a lăsat cu "peste 30 de oase rupte" în ziua de Anul Nou.

Renner a împărtășit o fotografie în care primește tratament pe un pat de spital, scrie mediafax.ro.

"Vreau să mulțumesc TUTUROR pentru mesajele și grija lor pentru mine și familia mea...", a scris el: "Multă dragoste și apreciere pentru voi toți. Aceste peste 30 de oase rupte se vor vindeca, vor deveni mai puternice, la fel cum se adâncește dragostea și legătura cu familia și prietenii. Dragoste și binecuvântări pentru voi toți".

Vedeta a împărtășit numeroase actualizări despre starea sa de sănătate de la accidentm chiar dacă într-un selfie din 3 ianuarie se descria ca fiind "prea distrus" pentru a scrie, potrivit Sky News.

Incidentul a avut loc la o fermă din Reno, Nevada, unde locuiește actorul.

În ajunul Anului Nou, cu o zi înainte de accident, zona a fost lovită de viscol, care a lăsat mii de case fără curent electric și sute de drumuri închise.

În timp ce Renner încerca să curețe zăpada de pe mașina unei rude, un plug de zăpadă s-a rostogolit către el și l-a strivit.

Apelul de urgență la 911 îl descrie pe actor ca fiind "complet strivit".

El s-a întors la casa familiei sale la începutul acestei luni, unde a putut să se vadă în Mayor of Kingstown, serialul în care joacă.

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA