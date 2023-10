Jihadul Islamic oferă o informație care aruncă în aer toată apărarea Israelului, după atacul asupra spitalului din Gaza

"Ca de obicei, inamicul sionist încearcă, prin fabricarea de minciuni, să se sustragă de la responsabilitatea pentru masacrul brutal pe care l-a comis, bombardând spitalul şi arătând cu degetul spre Jihadul Islamic", a spus mişcarea islamistă palestiniană într-un comunicat.

"Afirmăm că aceste acuzaţii sunt false şi lipsite de temei", se arată în luarea de poziţie.

Israelul vrea să folosească "aceste minciuni pentru a-şi justifica atacurile asupra spitalelor" şi "pentru a se sustrage de la responsabilitatea crimei sale", a spus Jihadul Islamic.

Potrivit acestei mişcări, Israelul a ordonat evacuarea spitalului sub ameninţarea unui bombardament, iar tragedia a fost cauzată de o bombă aruncată de un avion al armatei israeliene.

Armata israeliană susţine că la originea tragediei se află un tir ratat al Jihadului Islamic.

Armata israeliană a atribuit marţi organizaţiei palestiniene Jihadul Islamic atacul care a lovit incinta unui spital din oraşul Gaza ucigând cel puţin 200 de persoane, potrivit autorităţilor locale, transmite AFP.

"Din analiza sistemelor operaţionale ale armatei israeliene, un baraj de rachete inamic a fost tras în direcţia Israelului, care a trecut prin vecinătatea spitalului când a fost lovit", au informat forţele armate ale Israelului pe X (fostul Twitter).

"Conform informaţiilor serviciilor de informaţii, bazate pe mai multe surse pe care le-am obţinut, organizaţia teroristă Jihadul Islamic este responsabil pentru tirul eşuat de rachetă care a lovit spitalul", a spus armata israeliană într-un comunicat.

BREAKING: ISRAELI IOF WARPLANES TARGET SND DESTROY A BAKERY WHICH FEEDS THE NEEDY - AFTER THE AL-AHLI BAPTIST HOSPITAL MASSACRE



The Genocide continues. pic.twitter.com/XpCMW01X9e