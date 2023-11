VIDEO - Jihadul Islamic difuzează o înregistrare cu ostatici israelieni reţinuţi în Gaza

"Suntem gata să-i eliberăm din motive umanitare atunci când condiţiile de securitate pe teren sunt îndeplinite", a spus purtătorul de cuvânt al aripii militare a Jihadului Islamic, cunoscut sub numele de război Abu Hamza, un grup care luptă alături de Hamas împotriva Israelului în Fâşia Gaza.

Presa israeliană a relatat despre această înregistrare video, publicând o captură de ecran. Armata israeliană a denunţat difuzarea înregistrării drept "un terorism psihologic".

Purtătorul de cuvânt al Jihadului Islamic a spus în înregistrare că grupul său reţine ostatici, fără să precizeze numărul lor. În înregistrare, cei doi ostatici îşi exprimă dorinţa de a fi eliberaţi rapid pentru a se reuni cu cei dragi şi critică gestionarea crizei de către premierul Netanyahu.

Abu Hamza a anunţat că Jihadul Islamic este gata să elibereze ostatica septuagenară "din motive umanitare şi de sănătate". "Nu îi mai putem oferi îngrijirea de care are nevoie, din cauza lipsei de combustibil şi electricitate şi a mijloacelor de bază de supravieţuire", a spus el.

În ceea ce-l priveşte adolescentul ţinut ostatic, Abu Hamza a spus că este dispus să-l elibereze "din motive umanitare şi din cauza vârstei sale, chiar dacă închisorile ocupanţilor sunt pline de copii palestinieni".

Purtătorul de cuvânt al Jihadului Islamic a afirmat că gruparea sa a participat la atacul desfășurat de Hamas în Israel pe 7 octombrie. Jihadul Islamic participă, de asemenea, alături de Hamas la luptele în curs din Gaza împotriva soldaţilor israelieni.

Aproape 240 de persoane, cetăţeni israelieni, dar şi străini, au fost răpiţi în timpul acestui atac şi duşi în Fâşia Gaza, unde sunt ţinuţi ostatici. Aripa militară a Hamas afirmă că numărul ostaticilor este de circa 200.

