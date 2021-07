J.K. Rowling e ameninţată cu moartea, pentru că susține normalitatea sexuală

Scriitoarea britanică J.K. Rowling a semnalat faptul că a fost ameninţată cu moartea pe Twitter prin intermediul unui cont fals, spunând că acest atac are la bază încercări eşuate de a o reduce la tăcere pentru declaraţiile despre persoanele transgender, potrivit DailyMail.

Mesajul i-a fost transmis de pe un cont numit "Sam (Egocom Arc)": "Îţi doresc să ai parte de o bombă artizanală pe email".

Rowling a ripostat şi a reamintit că ce a publicat a avut succes în ciuda criticilor vehemente de pe reţelele de socializare, relatează News.ro.

Ea a scris: "Să fiu sinceră, când nu poţi să dai la o parte, să arestezi sau să laşi o femeie fără contract cu editorul, să o anulezi, face ca vânzările cărţilor ei să crească şi îţi mai rămâne un singur lucru de făcut".

J.K. Rowling a fost pedepsită în ultimele zile pentru declaraţiile ei despre problemele persoanelor transsexuale.

Autoarea în vârstă de 55 de ani s-a confruntat cu acuzaţii continue de transfobie după o postare pe blog în care susţinea că sexul biologic este real.

La începutul acestui an, festivalul de carte din Noua Zeelandă, Wairarapa, a renunţat la un eveniment cu tematică "Harry Potter" din cauza comentariilor.

Cu toate acestea, Rowling continuă să aibă un succes literar spectaculos cu seria ei "Cormoran Strike" - scrisă sub numele Robert Galbraith - care a atins recent un record de 100.000 de descărcări audio.

To be fair, when you can’t get a woman sacked, arrested or dropped by her publisher, and cancelling her only made her book sales go up, there’s really only one place to go. pic.twitter.com/MsNWXhWlyc