Marian Drăgulescu: Am avut două dintre cele mai dificile sărituri, am riscat

Gimnastul Marian Drăgulescu a afirmat, luni, la Aeroportul Henri Coandă, că a riscat în proba de sărituri din dorinţa de a ocupa o poziţie pe podiumul olimpic şi că evoluţiile sale au fost dintre cele mai complexe din concurs la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

"Mi-a plăcut tot acolo, mi-a plăcut sala de competiţie, de antrenament, Satul Olimpic, mâncarea, totul a fost OK. Puţină neşansă, atâta tot. Mi-a lipsit foarte puţin să pic în picioare, dar asta e competiţia. De cele mai multe ori, atunci când vrei să urci pe podium, mai rişti câte puţin. La fiecare competiţie am riscat, de cele mai multe ori am câştigat, dar mai sunt competiţii în care nu iese treaba. Am avut două dintre cele mai dificile sărituri din concurs, veţi vedea că săritură Drăgulescu va fi la cel puţin trei sportivi în finala din 2 august. Atâta a fost pentru mine la aceste Jocuri Olimpice, le urez succes celorlalţi români care mai sunt în competiţie şi să îi susţinem de acasă", a declarat Drăgulescu la sosirea în ţară.

El a precizat că în următoarea perioadă va mai concura la Campionatul Naţional de gimnastică şi la Campionatul Mondial, care va fi ultima competiţie din cariera sa, informează Agerpres.

"Da, cu siguranţă este ultima ediţie a Jocurilor Olimpice la care am participat. Am spus că anul acesta mă voi retrage. Au fost emoţii, dar nu unele care să mă fi încărcat în evoluţiile mele. Cu cât mă apropii de finalul carierei devin mai nostalgic, dar, având în vedere că voi continua activitatea tot în gimnastică, pentru că asta îmi doresc să devin antrenor, sunt convins că bucuriile şi satisfacţiile vor fi la fel de mari ca atunci când concuram eu la aparate. E rândul nostru după ce ne lăsăm de performanţă să punem umărul la reconstrucţia sportului românesc. Pentru mine urmează o vacanţă, după care urmează Campionatul Naţional de gimnastică şi Campionatul Mondial, care va fi peste două luni şi jumătate. Care va fi ultima competiţie pentru mine", a mai spus Drăgulescu.

Foarte activ pe reţelele sociale în timpul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, Marian Drăgulescu a precizat că nu intenţionează să aibă o carieră în acest domeniu: "Am transmis imagini de dragul celor care mă urmăresc, al fanilor, am vrut să le arăt şi lor câteva zile din viaţa noastră la o competiţie atât de mare. Mă bucur că le-a plăcut, dar cam atât, viaţa mea este sportul şi gimnastica, cred că acolo mă pricep cel mai bine. Cu vlogul las pe alţii".

Sportivul român Marian Drăgulescu a ratat calificarea în finala de la sărituri, sâmbătă, după încheierea concursului masculin de calificare la gimnastică artistică, la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Drăgulescu (40 ani), vicecampion olimpic la Atena, în 2004, la sol, a încheiat pe locul 16 calificările la acest aparat, cu o medie de 13,999 puncte, după sărituri de 13,466, respectiv 14,533. Drăgulescu mai are două medalii olimpice în palmares, ambele de bronz, câştigate tot la Atena, cu echipa şi la sărituri.