JO Paris 2024: Peste un an va avea loc ceremonia oficială de deschidere. Ce promite ministrul francez al sportului / VIDEO

JO Paris 2024: Peste un an va avea loc ceremonia oficială de deschidere. Ce promite ministrul francez al sportului

Cu exact un an şi o zi înainte de deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice de la Paris, ministrul francez al sportului. Amelie Oudea-Castera a promis marţi, în direct la televiziune, că „va oferi francezilor o ediţie de excepţie a Jocurilor, care îi va face mândri!”

În seara zilei de marţi, sportivi francezi s-au adunat pentru a face împreună o plimbare pe Sena, urmând acelaşi traseu care va fi parcurs şi peste un an, la 26 iulie. A fost repetiţie „în mărime naturală” a ceea ce se va întâmpla peste numai un an. La bordul aceleiaşi ambarcaţiuni a urcat şi ministrul francez al sportului, Amelie Oudea-Castera, care a savurat întregul moment: „Văzând Parisul, Sena, totul devine deja mai concret. A fost formidabil! Dezvelirea torţei proiectată de Mathieu Lehanneur şi purtată de Usain Bolt. Am cântat alături de sportivi Marseillaise. O seară specială, care mi-a dat multe emoţii”, a declarat Amelie Oudea-Castera, informează news.ro.

„Vom oferi francezilor o ediţie excepţională a Jocurilor, care vor fi spectaculoase, care îi va face mândri, care vor oferi ţării noastre încredere şi deschidere. Asta este totul, aventura Jocurilor Olimpice şi Paralimpice. Şi vom reuşi”, a încheiat ministrul francez al sporturilor.

La ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice 2024, de la Paris, sunt aşteptaţi 600.000 de spectatori.

Ceremonia va fi lansată de la Pont d'Austerlitz pe 26 iulie 2024 şi va avea loc pe Sena, pe un traseu de şase kilometri care va implica 10.500 de sportivi, urmând să se încheie la Trocadero. Acolo vor avea loc apoi spectacole şi ceremonii oficiale.