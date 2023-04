Camera comercială din Merz a validat, marţi, vânzarea turneului Moselle Open către Jo-Wilfried Tsonga şi Thierry Ascione, relatează L’Equipe.

Operaţiunea era contestată de unii acţionari.

Tsonga şi Ascione, prin intermediul societăţii lor All In Moselle, deveniseră acţionari majoritari ai turneului în urmă cu un an.

Ediţia cu numărul 20 a turneului de categorie ATP 250 va avea loc în perioada 4-11 noiembrie.