Joachim Loew renunță la postul de selecționer al Germaniei

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Germaniei, Joachim Loew, a declarat joi că decizia sa de a renunţa la funcţie în această vară a fost luată pentru a-i permite urmaşului său să construiască o echipă care să strălucească la EURO 2024, scrie Reuters potrivit Agerpres.

Loew, care avea contract până în 2022, a dus Germania la câştigarea Cupei Mondiale din 2014 şi a Cupei Confederaţiilor din 2017, dar echipa lui nu a trecut de grupe la Mondialul din 2018, iar de atunci nu a reuşit să aibă evoluţii la cel mai înalt nivel, în ciuda unei remanieri. Un 0-6 în faţa Spaniei, în noiembrie, în Liga Naţiunilor, a însemnat cea mai grea înfrângere a Germaniei într-un meci oficial.

"Este momentul potrivit să-i las locul unui alt antrenor. Remanierea pe care am început-o în 2019 a fost lucrul corect. Poate că actualul lot este cam lipsit de experienţă, însă are potenţial incredibil şi avem multă calitate", a afirmat Loew într-o conferinţă de presă."Sunt profund convins că această generaţie tânără va atinge cel mai probabil apogeul în jurul anului 2024, cu un turneu pe teren propriu", a spus Loew, lângă care se aflau preşedintele Federaţiei germane de fotbal (DFB), Fritz Keller, şi directorul naţionalei germane, Oliver Bierhoff.Germania va găzdui EURO 2024, iar Loew a spus că asta ar trebui să declanşeze acelaşi entuziasm în ţară ca Mondialul din 2006: "Acest turneu, la fel ca în 2006, trebuie să ducă la o explozie, cum s-a întâmplat cu noi în 2006, la un nou fel de a gândi, noi stimuli. O întinerire. Nu mă văd în această funcţie în 2024 şi cred că dacă vorbim de întinerire, acesta a fost momentul potrivit să-i lăsăm noului selecţioner timpul de care are nevoie."Tehnicianul de 61, secund al lui Juergen Klinsmann între 2004 şi 2006, a fost numit selecţioner după CM organizată de Germania. Cu el, Mannschaft a fost vicecampioană europeană în 2008 şi campioană mondială şase ani mai târziu. În 189 de meciuri sub conducerea sa, echipa are 120 de victorii şi 31 de înfrângeri.Germania este adversara României în cadrul Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, cele două formaţii urmând să se înfrunte pe 28 martie, la Bucureşti, meciul retur fiind programat pe 8 octombrie, când Mannschaft va avea deja un alt selecţioner.