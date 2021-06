Joachim Loew se retrage de la naționala Germaniei: Nu este întotdeauna foarte uşor să îţi asumi această răspundere

Joachim Loew şi-a asumat responsibilitatea pentru eliminarea Germaniei de la EURO 2020 după înfrângerea cu 2-0 în faţa Angliei în optimi de finală, într-un meci ce a fost ultimul pentru el ca selecţioner al echipei naţionale, transmite DPA.

"Eu am avut întotdeauna încredere deplină în această echipă şi am crezut în ea. Îmi pare rău că i-am dezamăgit pe suporterii noştri. Îmi asum responsibilitatea pentru această eliminare", a declarat Loew miercuri la ultima sa conferinţă de presă ca selecţioner.

"Nu este întotdeauna foarte uşor să îţi asumi această răspundere. Însă după 15 ani în prima linie, sunt şi bucuros că pot face un mic pas înapoi", a spus tehnicianul care anunţase încă din luna martie că se va despărţi de naţională după EURO 2020."Asta nu a fost despărţirea pe care ne-am imaginat-o cu toţii", a spus Loew, care a adăugat că unii jucători au fost foarte trişti după meci "cum rareori am văzut".Momentul de glorie al lui Loew a fost câştigarea Cupei Mondiale din 2014. Echipa s-a oprit în semifinale la EURO 2016, iar la Mondialul din 2018 nu a trecut de faza grupelor.Loew a dezvăluit că înfrângerea cea mai dureroasă pentru el a fost cea împotriva Franţei în semifinalele EURO 2016. Franţa a fost învinsă apoi de Portugalia în finală."Dacă băteam Franţa, ceea ce era posibil, am fi câştigat cu siguranţă Campionatul European", a spus Loew. Înfrângerea de marţi cu Anglia "mă doare şi ea foarte mult", a menţionat el.După CM 2018, Loew a renunţat la veteranii Thomas Muller, Mats Hummels şi Jerome Boateng, încercând să reconstruiască echipa, dar tinerii nu au avut randamentul aşteptat, iar el nu a reuşit să găsească formula de joc cea mai potrivită."Au fost multe dificultăţi. Până la urmă, din cauza coronavirusului şi a unor accidentări, nu a fost posibil să jucăm şi să alcătuim echipa aşa cum era nevoie", a spus Loew.La EURO 2020, el i-a readus pe Hummels şi Muller, cel care a ratat cea mai mare ocazie a Germaniei în meciul cu Anglia, aproape imediat adversarii deschizând scorul."Nu i-am adus niciun reproş. Astfel de ocazii au fost de multe ori ratate. Logic, ne-ar fi ajutat mult, stadionul ar fi fost cu siguranţă redus la tăcere", a spus Loew."Cred că Thomas poate gestiona bine o astfel de situaţie şi se poate împăca cu ea", a continuat antrenorul.Loew a spus că nu are "niciun fel de gânduri concrete" în legătură cu ce va urma pentru el şi că nu şi-a făcut până acum planuri de vacanţă."Desigur, voi fi disponibil" pentru noul selecţioner Hansi Flick, a spus Loew, care crede că urmaşul său va veni cu propriile sale idei."Am ţinut mereu legătura cu Hansi în ultimele luni. Chiar şi acum, în timpul turneului, am vorbit la telefon sau am schimbat SMS-uri", a declarat Loew, care deocamdată nu a prevăzut vreo întâlnire cu Flick.Loew a menţionat că va lua legătura cu Mesut Oezil, care s-a retras de la naţionala Germaniei în 2018 după o controversă legată de faptul că s-a fotografiat împreună cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.Germania este una din adversarele României în preliminariile CM 2022.