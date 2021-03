Joachim Low: România este tehnic mai bună decât Islanda. Am fi putut să ne facem misiunea mult mai uşoară înscriind al doilea gol

Selecţionerul Germaniei, Joachim Low, a declarat duminică seară, după meciul cu România, scor 1-0, că tricolorii sunt mai buni decât adversarii din prima etapă a grupei J, echipa Islandei, şi că formaţia sa ar fi trebuit să profite mai bine de ocaziile pe care le-a avut.

“România este tehnic mai bună decât Islanda, şi în atac. Noi am câştigat mult mingea, am avut faze bune, dar trebuie să criticăm felul în care ne-am folosit ocaziile. Am fi putut să ne facem misiunea mult mai uşoară înscriind al doilea gol. Am ales să fac schimbări târziu pentru că aveam jocul total sub control şi nu prea i-am permis României să aibă oportunităţi. Noi ne-am creat câteva, astfel că am fost bine aşezaţi şi nu era nevoie să facem schimbări”, a spus Low, potrivit uefa.com.

România a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), de Germania, în etapa a II-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. A marcat Gnabry, în minutul 16.

Următoarea partidă a României va fi miercuri, de la ora 19.00, în Armenia.